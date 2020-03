Justin Gatlin face valuri! Atletul care a scăpat de suspendarea pe viaţă anunţă: „Pot lua aur olimpic la 39 de ani“

După ce Marian Drăgulescu a transmis că nu renunţă la visul de a concura la Tokyo chiar dacă în 2021 va fi împlinit deja 40 de ani, Justin Gatlin a dezvăluit că a luat o hotărâre similară, în dialog cu jurnaliştii publicaţiei americane „TMZ“. Gatlin îşi continuă cariera pentru a ajunge la a patra sa ediţie a Jocurilor. Aceste anunţuri nu fac decât să confirme ceea ce psihologul sportiv Andreas Hniatiuc anticipa, într-un interviu pentru „Adevărul“, că vor face sportivii care vedeau Tokyo 2020 ca pe un punct terminus în carieră: „Dacă din punct de vedere medical şi sportiv îşi mai pot împinge limitele, nu se întâmplă nimic. Va fi amânarea unui termen, va fi încă un ciclu de pregătire, motivaţia lor va fi şi mai mare. Dacă prioritatea este să mai participe la o ediţie a Jocurilor Olimpice, atunci va găsi toate resorturile interne pentru a participa şi în 2021“.

Cu încrederea neclintită în sine a omului care a fost ţinta oprobiului public după ce a scăpat de o suspendare pe viaţă pentru dopaj, regăsind calea spre succes, Justin Gatlin a declarat pentru „TMZ: „Obiectivul meu este să concurez în 2021 la Jocurile Olimpice. Ştiu că mulţi oameni consideră că timpul este un inamic pentru mine şi pentru alţi sportivi ca mine, mai înaintaţi în vârstă, dar sunt departe de adevăr.“

Jurnaliştii americani l-au întâmpinat abrupt, cu întrebarea: „Te mai retragi?“, iar apoi au tras un nou glonţ, la fel de puternic - „realist vorbind, poţi să mai concurezi pentru încă o medalie de aur (n.r. - a doua a carierei la Jocurile Olimpice, după cea din 2004, de la 100 m)?“. Justin Gatlin nu a ezitat: „Este părerea mea avizată că da, pot câştiga aurul“.

Justin Gatlin vrea să scrie istorie, inspirat de Tom Brady. Atletismul a avut sportivi care au sfidat bătrâneţea: Carl Lewis şi Marlene Ottey

Justin Gatlin are în prezent 38 de ani. Va împlini 39 de ani pe 10 februarie 2021. El a explicat: „Corpul meu nu a fost uzat de prea multe curse în 2020, astfel încât nu va fi o diferenţă atât de mare între 38 de ani şi 39 de ani. Am spus mereu - nu voi concura până la 40 de ani - eram atât de vehement cu mine însumi, însă iată că mă apropii de 40 de ani şi voi continua să alerg. E posibil să mă retrag în 2021, dar, să vedem... Toată povestea asta cu Tom Brady îmi dă speranţă că Justin Gatlin pe pistă la 40 de ani nu ar fi o nebunie chiar atât de mare“, a declarat americanul. Sursa sa de inspiraţie este, aşadar, legendarul jucător de fotbal american Tom Brady, singurul sportiv cu şase titluri de campion în NFL, care, la 42 de ani, tocmai a semnat un contract cu echipa Tampa Bay Buccaneers, după 20 de ani în care a jucat neîntrerupt pentru The Patriots.

Ceea ce Justin Gatlin spune că poate să obţină pare nebunie curată. Asta pentru că, după retragerea lui Usain Bolt, în 2017, când jamaicanul avea 31 de ani, sprintul mondial a rămas practic fără alţi sportivi de top trecuţi de vârsta de 30 de ani.

Totuşi, sprintul a cunoscut câteva exemple de sportivi care au reuşit să sfideze vârsta chiar şi în aceste probe care solicită enorm corpul uman. Marlene Ottey a urcat de două ori pe podiumul Jocurilor Olimpice de la Sydney, în 2000, având 40 de ani şi devenind astfel cea mai vârstnică atletă medaliată la JO (argint cu ştafeta Jamaicăi şi bronz la 100 m - după descalificarea americancei Marion Jones, prinsă dopată). Ottey şi-a încheiat fabuloasa carieră concurând la 52 de ani pentru ştafeta Sloveniei, la Campionatele Europene de Atletism. În 1992, Linford Christie devenea cel mai bătrân campion olimpic la suta de metri, la 32 de ani. Apoi, este suficient să te gândeşti la Carl Lewis, fenomenalul sportiv care a jonglat cu medalii de aur şi recorduri mondiale la lungime şi în probele de sprint: la 35 de ani americanul câştiga a noua sa medalie olimpică de aur (Atlanta 1996, la lungime), după ce cu patru ani mai devreme câştigase aur la lungime şi ştafetă 4x100 m.

Justin Gatlin a câştigat aurul olimpic la 100 m în 2004, la prima participare la Jocurile Olimpice. Are în total cinci medalii olimpice câştigate după participările din 2004, 2012 şi 2016.

Justin Gatlin, yancheul căruia fanii nu i-au dat a doua şansă

Justin Gatlin a fost persona non grata pe toate stadioanele lumii începând cu 2010, când a revenit în competiţii. Şi asta pentru că spre deosebire de WADA şi Federaţia Internaţională de Atletism, care l-au privit cu clemenţă după a doua violare a codului antidoping, fanii nu au putut trece peste pata din cariera sa, mai ales într-o eră în care strălucea marele Usain „Insane“ Bolt, jamaicanul cu un CV curat.

Gatlin a picat primul test antidoping în 2001, la Campionatele de Juniori ale Statelor Unite. Sportivul s-a apărat spunând că amfetaminele i-ar fi fost prescrise de medici pentru a trata o afecţiune din copilărie. IAAF i-a acordat drept de a concura un an mai târziu, sub ameninţarea că la următoarea abatare va fi suspendat pe viaţă. Şi Justin Gatlin a dat de bucluc din nou, în 2006, la doi ani după ce se încoronase la Jocurile Olimpice şi la un an după ce reuşise dubla 100 m - 200 m la Campionatele Mondiale de la Helsinki. Gatlin a testat pozitiv la testosteron la Naţionalele Statelor Unite de Ştafetă. Americanul şi-a susţinut din nou nevinovăţia, antrenorul său găsind „scuza“ că de vină ar fi fost o cremă folosită la masaj. IAAF şi WADA au dictat o suspendare de opt ani, în loc de suspendare pe viaţă, sentinţă acceptată iniţial de Gatlin, dar pe care americanul avea să o conteste în 2007. Pentru că a colaborat cu organele de anchetă, lui Gatlin i-a fost redusă pedeapsa la jumătate, iar în 2010 Justin a revenit în blocstarturi.

Înjurat şi arătat cu degetul de fani, Justin Gatlin a dat o nesperată lovitură în 2017, la Campionatele Mondiale de la Londra. La 12 ani după primul titlu mondial câştigat, yancheul câştiga cursa regină a sprintului pe ultimii metri, oprind cronometrul la 9,92 secunde. Furia fanilor era cu atât mai mare cu cât aceea a fost ultima cursă a lui Usain Bolt, deţinătorul recordului mondial pe distanţa de 100 de metri (9,58 secunde). „Fulgerul“ a pierdut însă atunci singura sa finală mondială la 100m. Bolt a terminat pe trei, după Gatlin şi mult mai tânărul Christian Coleman (22 ani).

9,74 secunde este cel mai bun timp scos în carieră de Justin Gatlin la 100 m (mai 2015)

15,23 secunde este recordul personal al lui Justin Gatlin la 200 m (martie 2018)

9.58 secunde este recordul mondial la 100 m, stabilit de Usain Bolt pe 16 august 2009

19.19 secunde este recordul mondial la 200 m, stabilit de Usain Bolt pe 20 august 2009