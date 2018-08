Jucătorii din tabăra „Train Like a Pro” a lui Victor Hănescu au vizitat ansamblul sculptural „Constantin Brâncuşi”

A IV-a ediţie a taberei “Train Like a Pro” se desfăşoară între 19 si 26 august 2018, la Târgu Jiu, în incinta Tenis Club Elite.

De la aparitia taberelor “Train Like a Pro”, jucătorii din România de pespectivă vin să se pregatească în acest format. În plus, aceste tabere au atras tineri jucători şi din afara României, arătând că se pot organiza şi în ţara noastră tabere de tenis de anvergură internaţională.

Astfel, la taberele organizate în anii precedenţi la Cluj-Napoca, Curtea de Argeş si Targu Jiu au participat jucători din Canada, Belgia si Suedia, iar la această ediţie participă sportivi din Spania şi Suedia. De asemenea, în cadrul Academiei Victor Hănescu se pregătesc sportivi din Australia si Anglia.

Antrenamentele complete din cadrul taberelor de tenis organizate de Academia Victor Hănescu reprezintă un format unic în ţara noastră, care oferă peste 120 de ore de pregătire tehnico-tactică, fizică şi mental-emoţionala, specifică campionilor de talie mondială, susţinută de Victor Hănescu şi echipa lui de profesionişti.

“Ce le-am pregătit participanţilor la Train Like a Pro de la Târgu Jiu este o combinaţie reuşită între antrenament, pregătire mentală şi distracţie, toate sub atenta supraveghere şi coordonare a unei echipe de profesionişti. La fiecare dintre aceşti paşi, voi fi prezent şi îi voi învăţa pe jucători lucruri esenţiale legate de cum să performeze sub presiunea meciurilor mari, instrumente tehnico-tactice de fineţe, rutine de antrenament şi meci, le voi menţine motivaţia ridicată şi îi voi îndrepta spre o mentalitate de învingător”, a declarat Victor Hănescu, fost număr 26 mondial.