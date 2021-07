JO 2020 Tokyo, fotbal: Olăroiu explică de ce am ajuns sacul de box al Coreei de Sud

Chiar dacă ratăm calificările pe bandă şi, la nivel de cluburi, am ajuns să ne măsurăm forţele cu Gibraltar, Bosnia şi Albania, ne minţim, în continuare, că suntem cei mai tari şi cei mai frumoşi. Şi râdem, fără nicio jenă, de alţii care muncesc pe rupte. Iar când mai apare câte un rezultat notabil, cum a fost semifinala atinsă de naţionala de tineret, la Europeanul din 2019, exagerăm, visăm cai verzi pe pereţi, spunem că vom face şi vom drege de acum încolo, pentru ca, ulterior, realitatea să ne dea o palmă grea! Cum a fost cea pe care tocmai am primit-o de la Coreea de Sud, în a doua etapă din faza grupelor olimpice.





Chiar dacă lotul deplasat de Mirel Rădoi în Japonia e unul cârpit, din care lipsesc nume grele, ceea ce s-a întâmplat, duminică, la Kashima, a fost un dezastru neaşteptat! Un veritabil „măcel“, încheiat cu un scor şocant: 4-0 pentru sud-coreeni! O naţională asiatică de care am râs, la fel ca de tot ce vine din zona respectivă, în ultimele două decenii. Degeaba au tot spus, antrenorii şi fotbaliştii români, care au activat în Asia, că fotbalul de pe acest continent a progresat. Noi am continuat să-i facem pe arabi „cămile“, iar despre japonezi şi coreeni am spus că aleargă, ca nişte bezmetici, şi cam atât.





Acum, după acest rezultat catastrofal, înregistrat de naţionala olimpică, Cosmin Olăroiu (52 de ani), unul dintre cei mai buni cunoscători ai fotbalului asiatic din România, ne-a explicat de ce s-a ajuns aici. Oli a jucat în Coreea de Sud, între 1997 şi 2000, iar apoi, ca antrenor, a activat în Arabia Saudită, Qatar, Emirate şi China. Şi a luat trofee în toate aceste ţări. Şi, foarte important, a văzut de la faţa locului, cum ele progresează de la un an la altul, în timp ce fotbalul românesc a luat-o la vale.





„Calificarea? Ar fi un miracol“





Duminică seară, la câteva ore după România - Coreea de Sud (0-4), Olăroiu a ieşit de la „Arena Naţională“, unde a asistat la derby-ul etapei: FCSB - Craiova (4-1). Întâmpinat de reporteri, tehnicianul de 52 de ani a comentat prestaţia reprezentativei olimpice.





„Din ce am văzut eu, ne-am dus la Jocurile Olimpice cu o echipa încropită, aşa, ad hoc... nu se poate. Am vorbit după primul meci, care a fost cum a fost, cu Rădoi, dar cu Coreea de Sud diferenţa a fost destul de mare. Prea mare, din păcate. Gandiţi-vă că acolo există şcoli care au campionat local şi naţional. Licee, cu campionat local şi naţional. Universităţi, cu campionat local şi naţional, la sfârşitul anului. După care, jucătorii eligibili, prin draft, ca la NBA, merg la cluburile profesioniste, care şi ele au academiile lor. Şi atunci normal că au o arie de selecţie mult mai mare, pentru că acolo lumea se implică şi, fireşte, sportul progresează, fotbalul progresează“, şi-a început Olăroiu analiza.





„Când eu jucam în Asia, aici, prin ţară, îi făceam câini, şerpi, pisici... Ziceam că nu e bun fotbalul lor. Acum, ne-au bătut. Şi să nu uităm: Coreea de Sud are o semifinală de Cupa Mondială, în 2002“, a continuat Oli.





Întrebat despre şansele de calificare, în sferturi, fostul stelist a declarat: „Trebuie să uităm momentul ăsta (n.r. - înfrângerea cu Coreea de Sud) şi să ne axăm pe ultimul meci. Nu e uşor nici acolo şi sper să avem şansă şi să mergem mai departe. Ar fi extraordinar, ar fi un miracol pe care l-ar reuşi Mirel Rădoi cu echipa asta“.





Grupa B

Mâine, ora 11.30 (TVR 1, Eurosport)

România - Noua Zeelandă

Coreea de Sud - Honduras

Clasament 1. Coreea de Sud 2 1 0 1 4-1 3 2. Honduras 2 1 0 1 3-3 3 3. Noua Zeelandă 2 1 0 1 3-3 3 4. România 2 1 0 1 1-4 3

Primele două clasate ajung în sferturi. La egalitate de puncte, primul criteru de departajare e golaverajul.



Lotul naţionalei olimpice, la Tokyo

*Portari: Marian Aioani (Farul), Mihai Popa (Astra), Ştefan Târnovanu (FCSB);

*Fundaşi: Andrei Raţiu (Villarreal), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Chindriş (FC Botoşani), Virgil Ghiţă (Farul), Alexandru Paşcanu (Ponferradina), Radu Boboc (Farul), Florin Ştefan (Liber de contract);

*Mijlocaşi: Andrei Ciobanu (Farul), Marius Marin (Pisa), Marco Dulca (Chindia Târgovişte), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan), Alexandru Dobre (Dijon), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (Voluntari), Tudor Băluţă (Brighton), Eduard Florescu (FC Botoşani), Antonio Sefer (Rapid);

*Atacanţi: George Ganea (Farul), Andrei Sîntean (Hermannstadt).