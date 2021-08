JO 2020: Momentul evaluat cu prima notă de 0: „I se putea întâmpla oricui” VIDEO

Pamela Ware nu are de gând să renunţe şi va lupta pentru un loc la JO de la Paris, în 2024. Foto: Facebook

Pamela Ware a pierdut ocazia de a participa în finala probei de trambulină - 3 m, fiind notată 0.0 după ce a sărit în picioare din cauză că şi-a calculat greşit paşii şi nu a putut să-şi ia elanul de care avea nevoie.

Totuşi, canadianca este una dintre ”vedetele” Jocurilor Olimpice, cu primul 0.

Într-un videoclpi postat pe contul său de Instagram, Pamela Ware a spus că o asemenea greşeală i se poate întâmpla oricui.

Canadianca nu are de gând să renunţe şi va lupta pentru un loc la JO de la Paris, în 2024.

”Ceea ce facem la competiţii este doar o mică parte a muncii pe care o depunem de fapt ca să ajungem acolo. Eram foarte pregătită pentru Jocurile Olimpice şi am făcut o greşeală. I se putea întâmpla oricui, dar am păţit-o eu într-un moment nepotrivit. Cred că dacă aş fi executat săritura, m-aş fi rănit. Sper că sunteţi obişnuiţi să mă aveţi prin preajmă pentru că nu am de gând să plec nicăieri, nu mă dau bătută”, a fost mesajul sportivei din Canada, Pamela Ware.