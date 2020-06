Irina Bara a renunţat la un turneu în Serbia, după problemele de la circuitul lui Djokovici: „E foarte complicat“

„Mi s-a părut că au organizat prea devreme turneele. Trebuiau să ia mai multe măsuri de siguranţă, erau necesare. Au fost prea relaxaţi. Cred că se putea întâmpla la orice turneu, chiar la primul de la reluare.

Cel mai important este să fie toată lumea în siguranţă, atunci ar trebui să revenim la competiţii şi să călătorim liniştiţi, dar deocamdată nu ştiu dacă e cazul. Nu o să mai particip, nu numai din cauza întâmplărilor din zilele trecute, dar şi pentru că nu s-au ridicat restricţiile. Eu când aş fi revent din Serbia trebuia să stau două săptămâni în carantină şi nu-mi permit, de asta am decis să nu joc. Am sperat că restricţiile de călătorie se vor relaxa, am tot aşteptat, dar nu s-a întâmplat aşa. Mi-aş fi dorit să joc, dar e foarte complicat“, a declarat Irina Bara pentru sursa citată.