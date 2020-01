Imposibil de oprit! Derby-ul dintre Barty şi Kvitova a completat prima semifinală de la Australian Open

Principala favorită a arătat că, în acest moment, este aproape imposibil de învins, chiar şi cu un arsenal de categorie grea, obţinând a noua victorie consecutivă în acest an - început cu meci pierdut la Brisbane, dar continuat cu trofeu la Adelaide şi un parcurs apăsat la Melbourne. Marţi, Barty a obţinut a patra victorie la rând în rivalitatea sa cu Petra Kvitova, luându-şi o dulce revanşă pentru înfrângerea suferită în urmă cu exact un an, în sferturile de la Australian Open (Kvitova se impusese în minimum de seturi, la 1 şi la 4). Mai departe, Barty o va înfrunta pe americanca Sofia Kenin pentru un loc în finală - învingătoare în partida dinainte de pe Rod Laver Arena în faţa lui Ons Jabeur.

Petra Kvitova a dominat startul de meci reuşind să se impună clar în raliu cu loviturile sale explozive în faţa favoritei gazdelor. Reprezentanta Cehiei şi-a procurat prima minge de break încă din primul game, apoi a câştigat pe serviciul lui Barty la zero, pentru un 2-1 care anunţa mari probleme pentru liderul mondial şi reîmprospăta pe retină imaginile duelului din 2019.

Primele 20 de minute s-au încheiat însă cu egalitate pe tabelă, 3-3, Barty având chiar şi o şansă de a conduce 4-2. Şi asta pentru că Petra Kvitova a legat dublele greşeli. Două dintre ele au propulsat-o spre re-break pe Barty, într-un game patru de uitat cât mai repede pentru sportiva din Cehia, cedat la zero. Dubla campioană de la Wimbledon a salvat apoi în extremis game-ul şase, unul în care a comis a treia sa dublă greşeală.

Barty a demonstrat mai departe de ce îşi merită din plin primul loc în clasament (neatacabil de către vreo sportivă la Australian Open), reuşind să contreze excelent, să lungească schimburile de mingi pentru a-şi oferi mai multe şanse şi să întoarcă în favoarea ei, cu o defensivă fabuloasă, un joc în care adversara sa ţinuse toate atuurile în mână.

Game-ul şapte a fost o unul memorabil: Barty şi-a apărat lansarea după cinci mingi de break salvate şi şapte egalităţi, pentru a reveni la conducere, 4-3 (mai avusese 1-0 pe tabelă). Kvitova a riscat mult, a pus presiune constant cu returul de-a lungul primului set (Barty a avut un singur game lejer din şase - fără minge de break sau egalitate), însă a eşuat când a contat mai mult, ratând 8 din 9 mingi de break în primul set şi lăsând în multe momente impresia că vrea, pur şi simplu, să facă prea mult cu fiecare atingere de rachetă. Duelul a fost pe atât de intens pe cât te-ai fi aşteptat să fie un derby între două mari campioane: după 71 de minute, Barty s-a impus la tie-break, 8-6, revenind de la 1-3 şi salvând o minge de set. 19 lovituri câştigătoare nu i-au fost suficiente Petrei Kvitova pentru a se impune, totalul de 28 de greşeli neforţate fiind unul mai mult decât costisitor în faţa unei adversare cu o deplasare stelară, care a acoperit terenul cu eficienţă dezarmantă.

