Ian Răducanu, mesaj superb pentru Emma: Ce i-a transmis fiicei sale, după ce a câştigat US Open VIDEO

Emma Răducanu (18 ani) a răsplătit investiţia făcută de tatăl ei, în pregătirea ei pentru marea performanţă, câştigând US Open de o manieră istorică: cu zece victorii, venind din calificări, fără set pierdut!

La conferinţa de după victoria ei, la New York, britanica de 18 a dezvăluit şi mesajul primit de la tatăl ei, după succesul cu Leylah Fernandez.

Ce a povestit Emma Răducanu?

*Am vorbit cu părinţii mei. În general, nu vorbim prea mult despre tenis, dar au vrut să vadă cum sunt în aceste momente. Să nu îi am aici e dificil, mi-ar fi plăcut să sărbătorim împreună şi să treacă prin experienţele pe care le-am traversat. Dar s-au uitat de acasă şi au fost foarte mândri. Tatăl meu mi-a zis după finală: „Eşti chiar mai bună decât a crezut tatăl tău“. Asta m-a liniştit, el e foarte greu de mulţumit, dar am reuşit să fac asta, astăzi.

