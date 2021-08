Halep, uzată la maximum: Simona, la 29 de ani, a ajuns să aibă cifrele unei jucătoare de 40 de ani

Cine s-a uitat la meciurile Simonei Halep (13 WTA) din ultima perioadă ar trebui să se considere un norocos. Pentru că a asistat la un eveniment rar!

Din păcate, mai ales în acest sezon, de câte ori „Simo“ intră pe teren, principala ei adversară e starea ei fizică şi nu jucătoarea aflată dincolo de fileu. Iar la Cincinnati, în noaptea de miercuri spre joi, Halep nici n-a mai intrat pe teren, pentru confruntarea cu Jessica Pegula (SUA, 27 de ani, 30 WTA). Pentru că, înainte de meci, a apărut o ştire văzută tot mai des, în ultimele luni: Halep s-a retras din turneu. Explicaţia a oferit-o, ulterior, printr-o postare pe Twitter: „Din păcate, o radiografie din această dimineaţă a arătat că am o mică ruptură la adductorul drept şi, din acest motiv, ar fi prea riscant să joc. Mă voi odihni şi voi face totul pentru a fi pregătită de US Open. Pentru fanii din Cincinnati, a fost drăguţ să vă revăd“.

A crezut că a fost o alarmă falsă. S-a înşelat!

Practic, revenirea Simonei în circuitul feminin, după o absenţă de 92 de zile, s-a rezumat la două meciuri: unul pierdut cu Collins (28 WTA), la Montreal, altul câştigat cu Linette (44 WTA), la Cincinnati. Ambele de câte trei seturi. Doar că în al doilea, au şi apărut problemele medicale, în actul secund, românca având nevoie de intervenţia fizioterapeutului, în al cincilea game. Când a revenit pe teren, „Simo“ a jucat având un bandaj mare pe coapsa piciorului drept. A strâns din dinţi şi a câştigat. Şi, într-o primă fază, a crezut că n-a păţit nimic grav: „Mă simt bine, n-am avut aşa mari dureri, m-am recuperat. A fost doar o contractură, n-a fost întindere sau ceva mai grav. Am ştiut că nu e ca la Roma, acum ştiu cum e să ai o accidentare mai gravă. Deci mă simt OK. Sper mâine să mă simt la fel de bineׅ“. Din păcate, a doua zi, Halep nu doar că nu s-a simţit bine, dar a fost nevoită să se retragă de la „Western & Southern Open“.

Urmează zece zile decisive

Aşadar, pe scurt, Simona are nevoie de încă o perioadă fără meciuri, fără efort intens, pentru a-şi reveni. Din păcate, timpul rămas până la US Open e foarte scurt. La New York, meciurile din turul I sunt programate pentru 30 august. Ceea ce înseamnă că Halep are la dispoziţie zece zile pentru a fi aptă de joc. În caz contrar, va încheia un sezon de coşmar în care, din cauza problemelor medicale, a ratat, pe rând, French Open, Wimbledon şi Jocurile Olimpice de la Tokyo, având acum emoţii mari şi pentru participarea la Flushing Meadows (30 august - 12 septembrie).