Halep, superioritate incontestabilă: Expertul Eurosport a identificat atuurile Simonei la Paris

Eurosport: Cum crezi că va fi turneul de la Roland Garros?

Barbara Schett: O să vedeţi că, în acest an, totul va fi diferit la French Open. Se vor descurca jucătorii care se vor adapta la viaţa de izolare, din „bulă“. Va fi un turneu foarte foarte diferit, chiar şi compartiv cu US Open. Partea bună e că sunt spectatori în tribune (n.r. - doar 1.000 la meciurile de pe „Philippe-Chatrier“).

Cine sunt favoriţii tăi la ediţia din acest an?

Evident, la masculin, marele favorit e Rafa (n.r. - Rafael Nadal). Are 12 titluri aici şi trebuie să-l pui în capul listei şi acum. Va fi interesant de văzut cum se va adapta la schimbările din acest an, deoarece, în ultimii 12 ani, el ştia la ce se aştepte aici şi dezvoltase deja o mică rutină. Şi ştim că el are obiceiurile sale! Anul acesta însă, trebuie să se izoleze la hotelul jucătorilor, e limitat să meargă, probabil, doar la restaurantul său preferat şi chestii de genul ăsta. Aşa că, repet, va fi interesant de văzut cum se va descurca în această noua situaţie. Apoi, Novak (n.r. - Djokovici) e un mare favorit, de asemenea, la masculin. Ştim că e liderul mondial, i-a bătut pe toţi şi a câştigat totul până acum, aşa că va fi foarte motivat. Avantajul lui e că deja a trăit în „bula“ de la US Open şi ştie la ce se aştepte şi aici. Şi, în fine, îl avem pe Dominic Thiem, proaspăt câştigător la US Open, care iubeşte să joace pe zgură.

Şi pe tabloul feminin?

Pe zgură, la feminin, cred că trebuie să o pui pe Simona Halep în capul listei. Tocmai a câştigat la Roma, pare că joacă bine, în condiţiile în care a avut o lungă perioadă în care n-a jucat. Ştim că ea se simte foarte confortabil pe zgură şi că ştie să câştige la turneele de Grand Slam. Apoi, o avem pe Karolina Pliskova, de la care aşteptăm să câştige primul ei trofeu major, dar depinde de cum se va prezenta din punct de vedere mental. Pentru că poate fi copleşită, atunci când e printre principalele favorite, aşa cum s-a văzut, încă o dată, la US Open (n.r. - a fost eliminată în turul II). Şi, sunt curioasă să văd cum va juca Azarenka după finala pierdută de la US Open. În concluzie, ştim mereu că proba feminină e deschisă oricărui rezultat, dar favorita mea principală e Simona Halep pentru că a mai câştigat titluri de Grand Slam şi arată un joc foarte solid, în acest moment.

Cât contează prezenţa spectatorilor la French Open?

E atât de important când ai atmosferă, când ai aplauze din tribune, e o diferenţă uriaşă pentru jucători. Cred că, în primul rând, se simt mai bine, iar nivelul tenisului va fi unul mai bun, atunci când se joacă în faţa spectatorilor. OK, la Paris, numărul fanilor s-a redus de la 5.000 la 1.000, dar nici nu contează. Faptul că va exista o atmosferă creată de oamenii din tribune e un lucru pozitiv.