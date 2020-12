Halep spune că se teme de zborul cu avionul şi că în acest an a simţit lipsa publicului la turnee

"În Europa zbourile sunt mai scurte şi nu prea dorm, dar când merg în SUA sau Australia sau China încerc să dorm. Mi-e frică de avion tot timpul, chiar şi după atâţia ani, am încercat să rezolv această problemă, dar se pare că nu are rezolvare", a declarat Halep într-un interviu la Digisport.

Simona Halep a afrmat că la fiecare meci intră pe teren foarte emoţionată: "Simt tot timpul un nod în stomac, dar după 5-10 minute, totul dispare şi îmi văd de joc. Am simţit lipsa publicului la turnee, a presei nu, că e un stres în plus să stai după fiecare meci să vorbeşti cu jurnaliştii".

Ea a mai spus că simte că multe jucătoarele evoluează mai bine împotriva ei. "Cred că presiunea e strict pe favorită şi de aceea se pierde uneori în faţa unor jucătoare mai slab clasate. Consider că orice meci este greu şi deschis. Diferenţele se fac la nivel mental".

Halep şi-ar fi dorit să joace cu Justine Henin: "Mi-aş fi dorit să joc cu Justine Henin, am studiat-o foarte mult şi am avut multe de învăţat de la ea, mai ales că avem aceeaşi înălţime şi am zis că se poate".

Ea a povestit şi ce face în timpul în care trebuie să stea izolată la un hotel înainte de vreun turneu. "O restricţie când o ai este greu de suportat, nu e uşor, dar ei la turnee încearcă să ne facă viaţa uşoară. Camera e mai mică, parcă nu ai aer, dar asta este. Trăiască telefonul şi filmele. Mai citeşti o carte şi timpul trece. Australienii sunt foarte buni pe organizare, mă aştept să fie excelent şi sunt convinsă că va fi bine. Darren Cahill îmi urmăreşte antrenamentele prin video, live, şi e bine că putem ţine legătura aşa", a precizat numărul 2 mondial.