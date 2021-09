Halep şi-a prefaţat meciul cu Rybakina: Ce şi-a propus Simona la US Open şi ce spune despre accidentările repetate

Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) a impresionat până acum, la US Open 2021, dovadă şi aprecierile pe care le-a primit din partea unui jucător legendar, după cum „Adevărul“ a scris aici.

„Simo“ va reveni pe teren, vineri, pentru meciul ei din turul III cu Elena Rybakina (Kazahstan, 22 de ani, 20 WTA). Vorbim despre o jucătoare cu performanţe foarte mari, în acest sezon, după cum „Adevărul“ a explicat aici.

Inclusiv Halep e conştientă că partida cu Rybakina va fi de alt nivel, comparativ cu cele pe care le-a avut până acum, cu Giorgi (36 WTA) şi cu Kucova (111 WTA), ambele câştigate în minimum de seturi. Într-un interviu acordat pentru Eurosport, postul care transmite US Open, fostul lider WTA şi-a prefaţat următorul meci, la Flushing Meadows.

Ce a spus Simona Halep?

*Fizic, sunt OK. De la o zi la alta, parcă simt tot mai bine jocul. Rybakina e foarte puternică şi acest meci cu ea va fi o provocare destul de mare pentru mine, mai ales că vine după o pauză atât de lungă. Vreau doar să mă bucur de ceea ce fac aici şi de ceea ce joc, pentru că e o şansă mare să pot să joc într-un Grand Slam anul acesta, după atât de multe probleme medicale.

*Nu mai simt durere, asta e un semn foarte bun. Mental, mă simt mai bine, capăt tot mai multă încredere după fiecare meci. E vorba despre acumularea unor meciuri, pentru că nu mi-a fost uşor, când am venit în America, dar acum am patru meciuri bune în spate, iar accidentarea nu mă mai supără. Progresez treptat şi sper că îmi voi putea atinge, din nou, potenţialul maxim.

*Cred că a fost mai dificil de îndurat accidentarea din punct de vedere psihic, pentru că, după ce am reînceput să joc, am fost încă speriată de ea, iar mental eram puţin dezamăgită. La Cincinnati, am păţit o ruptură similară cu cea suferită la gambă (n.r. - la Roma), dar mult mai mică, deci am avut de dus o luptă pe plan mental.

*Dar am acum multă experienţă, multe meciuri în spate pe care le-am jucat cu dureri, însă nu la fel de mari, iar acum sunt fericită că joc fără durere şi nu mă mai îngrijorez cu privire la accidentare.

*Deja am reuşit un rezultat mai bun decât comparativ cu atunci când eram sănătoasă (râde). Joc ceea ce vreau, sunt sănătoasă, optimistă, puternică mental, trebuie doar să împing puţin mai tare în fiecare zi şi să cred că am şanse la victorie de fiecare dată când ies pe teren.