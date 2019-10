Halep, schimbată după micşorarea sânilor: „A dat jos 4 kilograme! E ca şi cum un băiat joacă şi are burtă mare“

Simona Halep a făcut sacrificii mari pentru a ajunge în elita tenisului şi poate cea mai importantă decizie a luat-o atunci când, în 2008, s-a hotărât că pentru a progresa e nevoie să-şi reducă dimensiunile bustului.

În acel moment, „Simo“ era antrenată de Firicel Tomai, cel care a acordat acum un amplu interviu pentru „Fanatik“ în care a vorbit despre decizia luată de fostul ei elev.

Ce a spus Firicel Tomai?

*Micşorarea bustului a fost condiţia primordială pentru a face performanţă. Am fost la un turneu în Marsilia, de 100.000 de euro, şi acolo am văzut că era foarte greu. Era un turneu măricel, ea era obişnuită să joace la cele de 10.000-15.000 (n.r. - de euro). Se vedea că nu are nicio şansă. A jucat cu o australiancă, una care nu era grozavă şi nu avea nicio şansă. Trebuia să alerge şi nu putea să se mişte cum trebuie din cauza bustului. Se oprea greu, pleca greu. Acolo am şi pus problema şi i-am spus că dacă vrea să facă ceva este condiţia primordială.

*De câteva luni vorbeam de problema asta. Din august 2008 tot am vorbit. A avut o problemă cu hernia de disc şi a mers la doctorul Irimia care a făcut-o bine cu tratament şi care i-a propus această operaţie. În 2008 a avut un moment de panică, îi era teamă. Mi-a scris nişte mesaje şi a hotărât să nu o facă, dar după Marsilia, foarte liniştită, mi-a spus: «Gata! Mă operez!» În două săptămâni s-a programat şi s-a operat. Adică a fost o chestie pe care a simţit că trebuie să o facă. Pentru că am lucrat, simţea că se poate mai mult şi ştia că trebuia să scape de surplusul de greutate.

*Păi, altfel nu făcea nimic Simona. Nimic. Nu se poate la acel nivel. Ea are o mişcare extraordinară. Este vorba de 4 kg în plus, situate în zona pieptului. De aceea şi fetele se mişcă mai greu decât băieţii. E ca şi cum un băiat joacă şi are burtă mare.

*Ea are o problemă importantă şi este din 2008. Este aceeaşi problemă la spate, la aceeaşi vertebră, tot. Datorită bustului mare şi al unor lovituri, i-am şi arătat. Avea o rotaţie foarte mare la dreaptă şi forţa foarte mult vertebra respectivă.