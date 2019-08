Halep la Rogers Cup: Ce a spus Simona după ce a zdrobit-o pe Kuznetsova în optimile de finală de la Toronto

"A fost mult mai bine decât în meciul de ieri. M-am simţit mai bine pe teren, am simţit şi mingea. Mi-a intrat totul şi consider că am jucat foarte bine astăzi. A fost întotdeauna o plăcere să joc împotriva Svetlanei. Nu m-au deranjat condiţiile meteo, vântul nu mi-a pus probleme, ba din contră. Sunt puţin obosită, dar cred că este firesc după pauza mai lungă pe care am avut-o. Sper să joc şi mai bine mâine. Îmi place acest turneu şi sper să repet performanţa de anul trecut", a declarat la interviul de după meci Simona.

În turul următor, Halep o va întâlni pe câştigătoarea confruntării dintre Marie Bouzkova (Cehia, locul 91 WTA, venită din calificări) şi Jelena Ostapenko (Letonia, 82 WTA). Premiul pentru participarea în sferturile de finală este de 60.455 de dolari şi 190 de puncte. Citeşte şi Halep la Rogers Cup: Simona o bate bine pe Kuznetsova, e în sferturi la Toronto

