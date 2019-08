Halep la Rogers Cup: Simona şi-a liniştit fanii înaintea duelului cu Bouzkova. Vestea bună dată de româncă

Simona Halep se acomodează din ce în ce mai bine cu hard, suprafaţa pe care, de-a lungul anilor, a obţinut rezultate excelente.





Deja s-a văzut o îmbunătăţire majoră în partida cu Kuzneţova (198 WTA) faţă de cea cu Brady (74 WTA). Şi, mai important, „Simo“ a scăpat de accidentarea pe care a suferit-o în turul II, când a avut nevoie de intervenţia medicului. Într-un interviu acordat pentru trimisul Digi Sport aflat la Toronto, Halep a vorbit despre situaţia ei medicală.





Din declaraţiile ei reise că, în noaptea de vineri spre sâmbătă (după ora 04.00, Digi Sport), atunci când o va înfrunta pe Bouzkova (91 WTA), Halep va fi la capacitatea maximă.





Ce a spus Simona Halep?





*Mă simt mult mai bine! Încă mai simt dureri la tendon, dar sunt mult mai bine. Durerile s-au cam dus. E important că am bifat un meci în plus şi că am trecut peste problemele fizice. Am fost obosită la finalul meciului cu Svetlana, dar apoi mi-am revenit.





*Am avut mici dureri la tendonul lui Ahile, dar e normal după atâta pauză şi pe suprafaţa aceasta e inevitabilă durerea la tendonul lui Ahile, pentru că am de o perioadă lungă dureri, dar, per total, a fost un meci bun (n.r. – cel cu Kuzneţova) şi mă bucur că eu l-am câştigat.





