Halep radiază: Simona, în semifinalele Indian Wells, a dat cele mai tari declaraţii din acest sezon

Simona Halep şi-a regăsit încrederea în jocul ei, la Indian Wells! În California, constănţeanca a început mai greu, cu un succes venit în trei seturi cu Ekaterina Alexandrova (52 WTA), după care a avansat în semifinale, cu victorii tot mai clare. Fără set pierdut!

În noaptea de miercuri spre joi, Halep a făcut o veritabilă demonstraţie de forţă, în duelul cu Petra Martic (Croaţia, 31 de ani, 79 WTA) în care s-a impus, fără emoţii, după cum „Adevărul“ a scris aici.

În mod normal, „Simo“ se fereşte de cuvinte mari, când apare în faţa jurnaliştilor. După calificarea în semifinalele de la Indian Wells însă, fosta ocupantă a locului 1 WTA a spus, răspicat: e în cea mai bună formă din ultima perioadă!

Ce a spus Simona Halep?

*A fost un meci bun (n.r. - cu Petra Martic), probabil, cel mai bun meci al acestui an. M-am simţit excelent, am fost agresivă, tot ce am vrut să fac, am făcut. De când am intrat pe teren, am avut senzaţii bune şi încredere. Ştiam cum să joc împotriva ei, pentru că am mai jucat de câteva ori, în trecut. Sunt super-fericită de nivelul pe care l-am avut pe teren.

*Când am intrat pe teren, mi-am spus că returul meu trebuie să fie puternic, pentru că ea are un serviciu foarte bun, iar la înălţimea mea nu e uşor de returnat acel gen de serviciu. Dar, azi am făcut-o foarte bine, am pregătit returul pe un astfel de serviciu şi totul a mers bine.

*Ştiţi că nu-mi place să răspund prin verdicte sau cifre, simt că sunt aproape de nivelul avut în trecut. Azi (n.r. - în sfertul cu Martic), am jucat aproape perfect, am stat aproape de linia de fund şi am returnat agresiv.

*Acest meci îmi dă încredere şi îmi arată că pot juca foarte bine împotriva oricui. Jocurile de la Indian Wells îmi dau multă încredere, mă facă să înţeleg că pot fi iar la nivelul meu maxim. A fost un an complicat, după cum ştiţi, astfel că, să vin aici şi să joc la nivelul acesta, mă face să fiu extrem de încrezătoare.

*O să iau toate lucrurile pozitive şi o să-mi construiesc încrederea mai mult şi mai mult. Zi după zi m-am simţit mai bine, am simţit că sunt tot mai aproape de varianta mea cea mai bună. Am lucrat mult înainte de sezon, astfel că acum culeg roadele.

19 e locul pe care îl ocup Simona Halep, în clasamentul live, actualizat în timp real, după calificarea în semifinalele de la Indian Wells.

Indian Wells 2022, feminin, semifinale

*Halep (26 WTA) - Martic (79 WTA)

6-1, 6-1

*Swiatek (4 WTA) - Keys (29 WTA)

6-1, 6-0

*Sakkari (6 WTA) - Rybakina (20 WTA)

Joi seară, de la ora 20.00, Digi Sport 2

*Badosa (7 WTA) - Kudermetova (24 WTA)

Nu mai devreme de ora 21.30, Digi Sport 2