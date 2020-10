Halep a primit un sfat preţios: Ce trebuie să facă pentru a câştiga al 3-lea Grand Slam

Simona Halep a terminat 2020 fără să reuşească repetarea performanţei din 2018 şi 2019, când a luat câte un Grand Slam. Prima dată la Paris, iar apoi la Londra.





Singura consolare? Românca rămâne campioana en-titre la Wimbledon, după ce ediţia din acest an s-a anulat din cauza pandemie. Într-o intervenţie la GSP Live, fostul antrenor de tenis, Sever Dron (76 de ani), stabilit acum în Franţa, a explicat ce trebuie să facă Simona pentru a-şi îmbunătăţi şansele la turneele de Grand Slam.





Ce a spus Sever Dron?





*Viitorul tenisului mondial e să intri cât mai mult în teren. Aici cred că şi Simona Halep mai are probleme. Îi place în spatele terenului, are zona ei în care e extraordinară. Să intre mai mult în teren! Dacă vrea, dacă ştie, dacă are chef... E doar părerea mea! Adevărul e în racheta jucătorului, el ştie cel mai bine.





*Simona face parte din lotul celor care poate să mai câştige un un turneu de Grand Slam. Poate câştiga Wimbledon în 2021 sau Australian Open! E o jucătoare care ştie să revină şi să meargă mai departe. Şi-l are şi pe Darren Cahill lângă ea, care va analiza situaţia.