Halep, nedreptăţită: „Plăteşte că e din România! La fete, contează şi aspectul fizic“

Revista „Forbes“ tocmai a publicat clasamentul celor mai bine plătite sportive din lume, în perioada iunie 2019 - iunie 2020. Cu un total de 10,9 milioane de dolari, Simona Halep (2 WTA) ocupă locul 4, în această ierarhie.

Până aici, nimic neobişnuit. La o parcurgere mai atentă a cifrelor publicate de „Forbes“ însă, reiese un detaliu deranjant: diferenţa colosală care există între veniturile Simonei din publicitate, comparativ cu primele două clasate în ierarhia Forbes, în condiţiile în care, din punct de vedere al rezultatelor, românca a fost multe peste Naomi Osaka şi Serena Williams, în ultimul an!

O explicaţie pentru această situaţie a mai fost oferită chiar pentru „Adevărul“, în 2018, de către fostul jucător de tenis, Victor Hănescu. La vremea respectivă, Halep fusese abandonată de Adidas, care n-a vrut să-i mărească contractul de sponsorizare. Doar la intervenţia lui Ion Ţiriac, constănţeanca a ajuns să semneze cu Nike, pentru două milioane de dolari pe an, iar asta după ce a concurcat la Australian Open 2018, fără sponsor tehnic!

„Sportivii din România sunt dezavantajaţi şi marginalizaţi, atunci când îşi caută sponsori. Ţin minte cât de greu mi-a fost şi mie, chiar şi atunci când aveam rezultate foarte bune şi eram în Top 30 mondial. Practic, noi, românii, plătim preţul pentru că piaţa din România e mică, săracă şi neatractivă pentru sponsori. De aceea, sunt căutaţi francezii, nemţii sau americanii. Din păcate, nu există o legătură directă între rezultatele sportive şi aceste contracte de publicitate. Din perspectiva sponsorului, totul se rezumă, de fapt, la bani, la business. Dacă sponsorizezi, de exemplu, un sportiv american, colaborarea cu el îţi aduce foarte mulţi bani. Pe când, în România, e o piaţă de desfacere nesemnificativă. Iar la fete, contează şi altceva pentru sponsori: aspectul fizic. Se uită la cum arăţi. De aceea, Şarapova, de pildă, e atât de căutată“, spunea Hănescu, acum doi ani.

Şi vorbele sale se reflectă şi acum în clasamentul publicat de Forbes, unde Osaka, o japoneză crescută în America, deci cu potenţial uriaş de marketing, încasează 34 milioane de dolari, din contracte cu Procter & Gamble, All Nippon Airways, Nike sau Nissan Motor. Per total, Osaka are 15 sponsori şi primeşte 10 milioane de dolari de la Nike, care a „furat-o“ de la Adidas.

Prin comparaţie, Halep are contracte de publicitate mari cu Nike, Wilson, Hublot şi Avon, plus câteva branduri mici din ţară.

CITEŞTE ŞI:

6 ani, şase luni şi 24 de zile la rând are Halep în Top 10 WTA, acolo unde a pătruns la 27 ianuarie 2014.

Cele mai bine plătite sportive din lume în ultimul an

Nume Sport Sponsorizări Total venituri

1. Osaka Tenis 34.000.000 37.400.000*

2. S. Williams Tenis 32.000.000 36.000.000

3. Barty Tenis 3.000.000 13.100.000

4. Halep Tenis 4.000.000 10.900.000

5. Andreescu Tenis 4.000.000 8.900.000

6. Muguruza Tenis 4.500.000 6.600.000

7. Svitolina Tenis 1.000.000 6.400.000

8. Kenin Tenis 1.000.000 5.800.000

9. Kerber Tenis 4.000.000 5.300.000

10. Morgan Fotbal 4.200.000 4.600.000

*Sumele sunt exprimate în dolari şi includ veniturile din publicitate şi din premii / salarii