Halep l-a dezamăgit pe marele Wilander: Interviu cu o legendă a tensiului despre US Open

Fost număr 1 ATP şi de şapte ori câştigător de Grand Slam, Mats Wilander a explicat pe cine consideră favoriţi să triumfe în întrecerile de fete şi de băieţi şi cum crede că va fi afectată competiţia de lipsa spectatorilor. De asemenea, suedezul le-a luat apărarea jucătorilor care, din cauza temerilor de infectare cu COVID-19, au preferat să nu participe la turneu, în această categorie fiind şi Simona Halep.

Cine credeţi că va câştiga US Open anul acesta şi evoluţiile căror jucători le veţi urmări cu atenţie?

O să fiu foarte interesat de prestaţiile lui Novak Djokovic şi Dominic Thiem. Ei sunt cei doi principali favoriţi şi sunt curios să văd cum se vor prezenta în primele zile de concurs. În afara lor, o să fiu foarte atent la evoluţiile a doi canadieni, Shapovalov şi Felix Auger-Alliasime. Sunt doi dintre jucătorii care nu au erupt încă şi care cred că pot câştiga direct un turneu major. Ştiu că nu au realizat încă nicio performanţă notabilă în competiţiile de Grand Slam, dar mă aştept să o facă acum. Vor fi foarte, foarte greu de bătut. Mai ales că se joacă în formatul primul la 3 seturi. De asemenea, Stefanos Tsitsipas, despre care cred că este mai pregătit ca niciodată să facă o figură frumoasă, va fi interesant de urmărit.

Este vreun jucător care v-a surprins prin decizia de a juca la US Open sau prin aceea de a nu participa?

Am sentimentul că, în situaţia actuală, trebuie să respectăm decizia fiecărei persoane în parte. Nu avem de unde să ştim cu adevărat. În primul rând, nu cunoaştem cu adevărat în ce situaţie este sportivul respectiv, dacă are posibilitatea să vină sau dacă dispune de condiţiile necesare. Este minunat dacă jucătorii sunt pregătiţi să îşi asume riscuri şi să forţeze activitatea profesională. Nu contează dacă motivele sunt pur egoiste sau vin din dorinţa de a ajuta la revenirea în normalitate a circuitului de tenis. Aşadar, dacă situaţia asta va continua în acelaşi fel şi nu se va schimba nimic până la Australian Open, ar fi cazul fie să îşi spună „Acum ar trebui să particip, chiar ar trebui să particip“ sau ar trebui să îşi anunţe retragerea din tenis! Cred că este prea devreme să-i arătăm cu degetul pe cei care au decis să nu participe. Pe de altă parte, Roland Garros va începe la doar două săptămâni după terminarea US Open, nu este deloc o situaţie ideală pentru foarte mulţi jucători.

Dacă acum aţi fi fost jucător activ, aţi fi venit să jucaţi la New York?

Aş fi venit, categoric! Pe lângă faptul că m-am antrenat cu drag, motivul pentru care am ajuns un jucător de top a fost faptul că mi-a plăcut şi mai mult să joc meciuri oficiale. M-aş fi simţit groaznic să nu joc în competiţii cu miză când cred că acesta este singurul sens al carierei unui jucător profesionist.

Acest US Open este devalorizat de faptul că Federer şi Nadal nu vor participa?

Nu este nicio diferenţă pentru mine. Este un Grand Slam. Cei care pot juca o vor face, aşa a fost întotdeauna. Sunt turnee la care anumiţi jucători nu se pot prezenta din varii probleme şi nu văd niciun motiv în a diminua meritul câştigătorilor de anul acesta, indiferent dacă vorbim de absenţa lui Federer şi Nadal sau dacă vorbim despre tabloul feminin.

Cine credeţi că se va impune în întrecerea fetelor?

Cred că Naomi Osaka va fi greu de bătut. De aemenea, cred că sunt multe jucătoare tinere care lovesc foarte bine mingea şi, pentru că nu va mai exista presiunea publicului, au şanse mari să explodeze. Din punctul meu de vedere, sunt 25-30 de jucătoare care pot câştiga turneul, mai ales pentru că tradiţionala gălăgie din tribune nu va mai exista.

Credeţi că Nadal a luat decizia corectă de a miza totul pe Roland Garros?

Da! Dacă ar fi venit în SUA, cred că şi-ar fi diminuat şansele să câştige la Paris. Nu ştim exact cum a simţit. Înainte de orice, înainte chiar de a fi perfect din punct de vedere fizic, trebuie să îţi doreşti din tot sufletul să participi. Dacă nu simţi că vrei să joci la un turneu, atunci nu vei câştiga niciodată acel turneu.

Ţinând cont că tabloul feminin este lipsit de multe jucătoare importante, se poate spune că aceasta este cea mai mare şansă a Serenei Williams de a câştiga cel de al 24-lea Slam?

Cred că trebuie să îl câştige pe acesta. Dacă nu o va face, mulţi oameni, dar mai ales ea, vor avea îndoieli că ar mai putea câştiga un altul. Dacă nu se impune acum, când vor participa doar 3 sau 4 jucătoare din Top 10, va fi o mare dezamăgire pentru ea şi îi va fi mult mai greu să o facă la următorul sau la cel de după el. Dacă câştigă însă, o să primească o infuzie de încredere că va mai putea triumfa şi la alte Grand Slam-uri. S-ar putea ca lipsa spectatorilor din tribune să o ajute şi pe ea. Imaginaţi-vă că va putea să o plimbe cu căruciorul pe fetiţa ei printre terenurile de la US Open. Înainte ar fi fost imposibilă o asemenea variantă, dar acum o poate face.

O simpatizaţi pe Simona Halep, una dintre jucătoarele dumneavoastră favorite, dar sunteţi dezamăgit de faptul că nu participă la turneu?

Cred că toată lumea este dezamăgită că nu toţi cei mai buni jucători vor lua startul la US Open. Sunt mai dezamăgit pentru ei decât pentru turneu. Îmi pare rău de sportivii care nu au venit la US Open pentru că am sentimentul că a contat faptul că nu au putut face călătoria şi nu că aceasta ar fi fost alegerea lor. Cred că nu au avut de ales. Fie din cauza Roland Garros, fie că au persoane vârstnice în familie, am impresia că alegerea le-a fost impusă de circumstanţe şi îmi pare foarte rău pentru ei.

