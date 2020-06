Halep, intervievată de „New York Times“: Simona lasă o portiţă deschisă pentru US Open

US Open n-a fost niciodată Grand Slam-ul preferat al Simonei Halep (2 WTA). Iar acum când pandemia face ravagii, constănţeanca dă semne că nu prea mai are chef de tenis şi, cu atât mai puţin, e dispusă să facă deplasări lungi pentru a juca în turnee, fie şi ele de Grand Slam.





De aceea, declaraţia Simonei, dată pentru Pro TV, în care a spus că sunt şanse minime să meargă la New York pentru US Open 2020, n-a surprins foarte tare. Americanii continuă însă să speră că românca se va răzgândi, mai ales după ce fostul lider mondial a oferit o declaraţie pentru „The New York Times“, preluată de gsp.ro, în care a lăsat o portiţă deschisă participării la Flushing Meadows.





Ce a spus Simona Halep?





*Văzând cerinţele subliniate în protocolul pentru US Open, în acest moment, nu intenţionez să merg la New York în 2020. Oricum, după cum ştim, situaţia e mereu în schimbare, iar condiţiile se pot modifica şi se pot îmbunătăţi până la mijlocul lui iulie, când e data limită de înscriere.





*Vreau să subliniez că nu e o decizie definitivă, mi-am exprimat îngrijorările vorbind cu Stacy Allaster, director USTA (n.r. - Federaţia Americană de Tenis), şi cu Steve Simon, CEO al WTA. Le-am explicat circumstanţele personale din jurul acestei decizii.