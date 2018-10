Halep i-a făcut cel mai frumos cadou: Olandeza Kiki Bertens e în extaz, după ce a profitat de accidentarea Simonei

Simona Halep a făcut deplasarea la Singapore, însă nu-şi va risca sănătatea pentru a juca la Turneul Campioanelor cu orice preţ.





Decizia liderului WTA de a se retrage de la WTA Finals a fost o veste excelentă pentru Kiki Bertens, cea care ratase, în extremis, calificarea la Turneul Campioanelor. Olandeza va juca acum la Singapore şi s-a arătat încântată de această şansă.





Ce a spus Kiki Bertens?





*Sunt foarte mulţumită de acest sezon şi că voi avea şansa să joc la Turneul Campioanelor.





*E o răsplată pentru munca din acest an. Am amintiri minunate de când am ajuns în finala de la Singapore în proba de dublu anul trecut. Abia aştept să joc la Turneul Campioanelor în faţa acestor fani incredibili.





Tabloul probei de simplu la Turneul Campioanelor





1. Angelique Kerber

2. Naomi Osaka

3. Petra Kvitova

4. Caroline Wozniacki

5. Sloane Stephens

6. Elina Svitolina

7. Karolina Pliskova

8. Kiki Bertens