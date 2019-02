Halep, în extaz: Mesajul Simonei după calificarea în semifinalele Fed Cup. Niculescu a dezvăluit cheia succesului

După două zile de meciuri sufocante, România e în semifinalele Fed Cup şi visul câştigării trofeului rămâne în viaţă!

Simona Halep a fost eroina României, ea aducând două din cele trei puncte ale calificării. „E minunat. Semifinală! Hai Romania! Sunt foarte mândră de această echipă! Ce weekend!“, a scris Halep pe Twitter, după calificarea obţinută.

Monica Niculescu, care a contribuit la victoria de la dublu, alături de Irina Begu, a fost, de asemenea, încântată: „A fost extrem de greu pentru că am jucat cu numărul 1 mondial şi ştiam că trebuie să fim şirete. A funcţionat. Nu ştiu, cred că am fost peste tot pe teren, am încercat să o ajut pe Irina, mi-am dorit foarte mult să câştigăm. Publicul ne-a ajutat mult. Nu am nicio idee cum am câştigat, dar publicul ne-a susţinut şi cred că ne-a împins de la spate spre victorie“.

Fetele sunt extraordinare, şi-au lăsat inima pe teren, astfel că au reuşit să câştige. Anul acesta dau totul pentru echipa de Fed Cup, cum am mai spus. Pentru noi, pentru ţara noastră, e un lucru enorm. Micuţii care se apucă de tenis pot avea încredere în noi. Acest Fed Cup înseamnă altceva! Simona Halep la Telekom Sport

