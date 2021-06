Halep, explicaţiile retragerii de la Wimbledon: Ce a scris despre o decizie cruntă

Simona Halep a luat decizia de a renunţa la participarea la Wimbledon 2021 (28 iunie - 11 iulie), după cum „Adevărul“ a scris aici.

Printr-o postare pe contul ei de Instagram, Halep, deţinătoarea trofeului la fete, şi-a explicat decizia grea. Care o va lăsa fără 2.000 de puncte, în clasamentul WTA.

„Cu mare tristeţe îmi anunţ retragerea de la turneu pentru că accidentarea mea la gambă n-a trecut, în totalitate. Am făcut tot ce era posibil pentru a fi pregătită, pentru a putea juca la Wimbledon, având amintiri atât de speciale de aici, după turneul de acum 2 ani. Am fost entuziasmată şi onorată să revin pe terenurile frumoase de aici, în calitate de deţinătoarea trofeului. Din păcate, corpul nu m-a ajutat şi trebuie să-mi păstrez entuziasmul până anul viitor. Pot să spun, sincer, că sunt afectată şi supărată că am luat această decizie. A fost o perioadă dificilă şi a devenit şi mai grea, după ce am ratat ultimele două turnee majore. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor, dar sper ca această perioadă să mă facă o persoană mai puternică, o sportivă mai puternică. Le mulţumesc organizatorilor de la Wimbledon pentru înţelegerea şi sprijinul lor“, a scris Halep.









Halep, la Wimbledon





Ediţie Rezultat





2019 Campioană





2018 Turul III





2017 Sferturi





2016 Sferturi





2015 Turul I





2014 Semifinale





2013 Turul II





2012 Turul I





2011 Turul II