Halep, dialog simpatic cu un ziarist: Ce întrebare a primit şi ce scrie presa mondială despre ea

Deja e o certitudine: Simona Halep joacă din ce în ce mai bine la Australian Open! Fără set pierdut în primele ei cinci partide la Melbourne, românca e considerată, în acest moment, o mare favorită la câştigarea turneului, statut pe care îl împarte cu liderul mondial, Ashleigh Barty.





Simona a fost atât de bună în meciul cu Kontaveit, încât, ajunsă la conferinţa de presă, a primit o întrebare care spune totul despre nivelul ei de joc:





*Jurnalist: Simona, ce ai mâncat la micul dejun?





*Halep: Am jucat bine, nu?! Acelaşi lucru, ca şi în ultimele două săptămâni, şuncă şi brânză.





După acest moment amuzant, fostul lider mondial a făcut o analiză a partidei, după cum a informat Digi Sport. Potrivit sursei citate, victoria Simonei a făcut înconjurul lumii prin titlurile apărute în presa internaţională.





Ce a spus Simona Halep la conferinţă?





*Perfecţiunea nu există, dar sunt foarte mulţumită de felul în care am jucat. Simt că am mai multă energie, acum că sunt în semifinale. Am mai multă încredere, simt bine jocul.





*Mă aştept la un meci foarte dificil (n.r. – cu Garbine Muguruza), dar e o semifinală şi aşa trebuie să fie. Sunt încrezătoare. Cred că voi adopta aceeaşi tactică, dar scopul principal e să mă concentrez la jocul meu. Voi fi pregătită! Vreau doar să mă bucur de joc. Sunt foarte mulţumită de faptul că am ajuns în semifinale fără să pierd vreun set.





*Îmi aduc aminte cum am pierdut finala trecută la Australian Open, m-a durut foarte tare. Cred că m-am enervat prea tare atunci. Acum am altă experienţă, dovadă că am reuşit să câştig cele două turnee de Grand Slam de până acum.





*Îmi place căldura, îmi place să joc când e cald. Mă simt pregătită să înfrunt această vreme. Chiar am simţit lipsa căldurii în Australia.





Ce a scris presa internaţională?





*L’Equipe: Foarte robustă, Halep îşi urmează drumul ei. Românca, singura jucătoare care n-a pierdut vreun set, a dominat-o cu autoritate pe Kontaveit, obţinând biletul pentru semifinale. Jucătoarea estonă n-a găsit soluţii pentru a schimba ceva.





*BBC: Kontaveit, aflată la primul sfert de finală din carieră, a fost de partea greşită a ciocanului în sferturi. Halep a mişcat-o pe tot terenul şi a fost nemiloasă în a şti când să crească ritmul şi să termine punctele, încheind o superbă victorie cu al cincilea ei as.





*Evening Standard: Simona Halep a pus în scenă un show nemilos şi a învins-o pe Anett Kontaveit, ajungând în semifinale. Românca a câştigat repede primul set şi nu s-a uitat niciodată înapoi, a dominat raliurile şi a servit cu exactitate pentru a câştigat setul într-o jumătate de oră pe Rod Laver Arena. Al doilea set a semănat şi mai mult cu o plimbare pentru jucătoarea de 28 de ani. A făcut un dublu break şi a câştigat dominant, o victorie în doar 53 de minute.