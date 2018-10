Halep, declaraţii categorice: Simona a explicat ce şanse sunt să mai joace în acest an. „Aceasta e prioritatea mea!“

Simona Halep avea în program două turnee pe acest final de sezon: Kremlin Cup (15-21 octombrie) şi Turneul Campioanelor (21-28 octombrie). Potrivit news.ro, de acum, principalul obiectiv al liderului WTA e refacerea fizică şi, în funcţie de cum vor decurge lucrurile, Simona va afla unde poate juca.





Constănţeanca de 27 de ani a făcut, joi, o serie de declaraţii clare în acest sens, insistând că problemele ei medicale nu sunt foarte grave, în condiţiile în care în presă s-a vorbit inclusiv de operaţie!





Ce a spus Simona Halep?





*În primul rând, vreau să spun că prioritatea e sănătatea şi că îmi doresc foarte mult să merg acolo (n.r. – la Turneul Campioanelor) şi să câştig meciuri, dar o să am grijă să merg acolo şi să fiu bine.





*Mă simt destul de OK. Bineînţeles că am fost îngrijorată, dar am făcut RMN şi acum ştiu foarte bine ce am. Am mai avut probleme în trecut, dar acum e un pic mai mult. O să fac recuperare, o să fac tratament, fizioterapie, atât nimic mai mult. Şi sper să fiu aptă să joc la turnee.





*Cred că voi mai face pauză încă o săptămână, fără să joc tenis şi, după aceea, o să o iau uşor-uşor. Am fost îngrijorată şi eu la început când nu ştiam ce am, însă după ce am făcut RMN-ul şi am vorbit cu medicii m-am relaxat pot să spun.





*Orice tenismen are această problemă şi oarecum e normal. Bineînţeles că există un risc, orice accidentare e un risc, dar nu e un risc atât de mare. Nu e un pericol să se întâmple ceva foarte grav. De aceea, o să-mi păstrez încrederea şi vom vedea ce va fi în viitor.





*Nu ştiu ce se spune, ce se vorbeşte, pentru că de mult am renunţat să urmăresc. Nimeni nu ştie cum m-am simţit eu în momentele acelea, eu am făcut ceea ce am crezut că trebuie să fac (n.r. – când a abandonat după primul set cu Jabeur la Beijing).





*Am vorbit cu membri din echipa mea, cu apropiaţii şi aşa am decis să facem. Indiferent ce spune lumea, nu mă afectează absolut deloc în acest moment.





*Tot ce s-a vorbit că mă operez sau că fac injecţii cu cortizon e fals. Bineînţeles că îmi e greu să renunţ, să abandonez meciuri, şi anul acesta nu s-a întâmplat foarte des.