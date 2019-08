Halep la Cincinnati: Simona a decis dacă joacă la turneul din SUA. Ultimele veşti despre accidentarea la tendon

"Sunt foarte încrezătoare că voi juca. Nu cred că durerea pe care o am o să mă determine să renunţ la un turneu în totalitate. Mă simt destul de ok acum, am făcut tratament câteva zile. Astăzi o să încerc să joc, nu am jucat deloc de când am terminat jocul la Toronto. Sunt încrezătoare că o să pot să gestionez această durere. Turenul este special pentru că am atins mereu un nivel de joc foarte bun. Mi se potriveşte suprafaţa, mi se potriveşte atmosfera de la turneu. Sunt încrezătoare şi anul acesta, dar o să fie puţin diferit din cauza accidentării. Însă, o să muncesc şi o să încerc să îmi ating nivelul cel mai bun", a spus Simona

Întrebată care a fost secretul recuperări, Simona i-a dat credit fizioterapeutul său, Marian Gheba. "Prima dată am făcut pauză, nu am alergat, nu am făcut mişcare pe picior, am făcut doar sală. Marian, de la Kinetic, e cu mine şi a avut grijă să mă facă bine cât se poate de repede. Au fost tratamente manual, să spun aşa, cu mâna", a mai spus Halep.

Traseul virtual al Simonei la Cincinnati (turneu transmis de Digisport, 12- 18 august) Turul 1 - liber

Turul 2 - Carla Suarez Navarro/Ekaterina Alexandrova

Turul 3 - Amanda Anisimova/Madison Keys

Sferturi - Kiki Bertens/Belinda Bencic

Semifinale - Naomi Osaka/Serena Williams

Finală - Ashleigh Barty/Karolina Pliskova/Petra Kvitova

