Halep, avertizată de Ostapenko înainte de semifinale: Jelena a amintit de finala de la French Open

Simona Halep are două titluri majore în CV, cucerite la French Open 2018 şi la Wimbledon 2019, însă, bilanţul putea fi mult mai bun. Pentru că ea a disputat şi trei finale pierdute de Grand Slam:





*4-6, 7-6, 4-6 cu Şarapova la French Open 2014





*6-4, 4-6, 3-6 cu Ostapenko la French Open 2017





*6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki la Australian Open 2018





Dintre aceste finale pierdute de Simona, de departe cea mai dureroasă a fost cea cu Ostapenko! Pentru că, nu doar că a condus cu 6-4 şi 3-0, dar „Simo“ a şi irosit mai multe mingi de 4-0, în setul doi. Şi, per ansamblu, a prins o zi nefastă, în care, la un moment dat, toate loviturile trimise de Jelena au prins tuşa!





Ulterior însă, după această finală, s-a văzut diferenţa clară de clasă care există între cele două sportive. Pentru că Ostapenko a rămas, practic, doar cu finala câştigată în 2017, neavând vreo altă realizare majoră, pe când Halep a stat ani la rând în Top 10 şi şi-a trecut în cont două titluri majore.





În plus, la al doilea duel Halep - Ostapenko, tot în 2017, dar în semifinalele de la Beijing, românca s-a impus în minimum de seturi: 6-2, 6-4.





Acum, Halep şi Ostapenko se vor afla faţă în faţă pentru a treia oară. Într-un moment în care sportiva din Letonia traversează şi ea o formă foarte bună. Ostapenko a început anul pe locul 28 şi, după opt victorii în 11 meciuri, a ajuns deja pe 21 WTA.





În Dubai, Jelena a trecut, deocamdată, de Kenin (90 WTA), Swiatek (9 WTA) şi Kvitova (25 WTA). După victoria din sferturi, Ostapenko a prefaţat posibilul duel cu Halep, în semifinale. Digi Sport, postul care transmite turneul de la Dubai, a oferit declaraţiile Jelenei.





Ce a spus Jelena Ostapenko?





*Simona e o jucătoare constantă. Dacă joc cu ea, trebuie să fiu agresivă. Cel mai probabil, se va apăra.





*Am jucat cu ea acum mult timp. Trebuie să o urmăresc din nou. Principalul lucru e că, indiferent cât era scorul, când am jucat agresiv, de cele mai multe ori, am câştigat meciurile. În special în finala de la Roland Garros. Halep n-a putut să-mi facă faţă.





*E doar începutul sezonului, dar vreau să ajung în Top 10 sau, de ce nu, chiar mai sus. Nu mă voi opri din muncă. Vreau să joc din ce în ce mai bine şi să devin mai bună. Pentru mine, e doar începutul. Chiar dacă mă emoţionez, lupt, încerc să nu mai pierd puncte aşa cum o făceam înainte. Înainte, când mă emoţionam, eram aşa toată partida. Acum, lupt. Încerc să mă relaxez.