Halep, analiza unui meci de coşmar: De ce a pierdut în faţa lui Ostapenko, după un prim set excelent

Şi chiar Halep a oferit răspunsurile pentru prăbuşirea ei, în confruntarea cu Jelena Ostapenko (Letonia, 24 de ani, 21 WTA). O jucătoare care, cel puţin în primul set, nu dădea niciun semn că ar putea să o încurce pe Simona.

Inclusiv în actul secund, când Ostapenko s-a dus la 3-0, ea s-a lovit de o revenire a lui Halep (3-3), după care cele două s-au dus bară la bară, până la 6-6. Începând cu tiebreak însă, filmul s-a rupt pentru Halep. Care, apărută la interviul de după meci, a oferit explicaţiile căderii. Digi Sport , postul care transmite atât turneul de la Dubai, cât şi pe cel de la Doha (21-26 februarie), a redat, integral, declaraţiile Simonei.

Ce a spus Simona Halep?

*Cu o astfel de adversară, este greu să păstrezi o formă sau un ritm. A fost ciudat şi primul set, dar am fost destul de puternică pe picioare şi am returnat mingile cât de bine am putut.

*În setul doi, a luat ea conducerea foarte rapid, cu lovituri direct câştigătoare. Nu prea am avut şanse. Apoi, am revenit şi am fost aproape să câştig. Uneori, nu iese totul cum îţi doreşti. Acesta este jocul ei (n.r. – să lovească mingea puternic), nu cred că are alt plan, indiferent cu cine joacă. Dă tare şi e greu să returnezi.

*Mă nemulţumeşte setul trei, pentru că mi-am pierdut concentrarea şi n-am mai stat acolo punct cu punct. Dar nu pot să stric toată săptămâna doar pentru acest set. Bineînţeles, sunt supărată pentru ce s-a întâmplat în setul trei. Dar merg înainte şi, cu astfel de meciuri, o să devin mai bună din punct de vedere mental.

*Nu a fost o cădere mentală, nu consider că am căderi mentale. Nu mi-a mers prea bine serviciul, am vrut să fac prea multe, din cauză că ea a stat foarte aproape de linie şi intra în retur. A fost, probabil, un trac emoţional acolo şi n-am avut concentrarea suficientă pentru a menţine un serviciu solid.

*Asta e, merg înainte. Da, urmează Doha. Sunt condiţii un pic diferite faţă de Dubai. Acolo parcă e mai răcoare seara, pe zi e mai cald. N-am mai jucat de vreo trei ani, dar sunt condiţii frumoase acolo, sper să fac treabă bună.