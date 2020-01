Halep, afectată de condiţiile din Australia: De ce s-a plâns Simona după meciul cu Muguruza

Ajunsă la conferinţa de după meci, „Simo“ s-a plâns, mai întâi, de temperatura de 40 de grade Celsius la care s-a jucat, în Australia fiind acum vară.





„Căldura m-a omoârt! A fost foarte cald şi am simţit asta. Căldura m-a omorât după primul set, la finalul lui. Mi-ar plăcea mult să văd acoperişul tras, când se joacă pe astfel de vreme“, a spus fostul lider mondial.





Ea s-a referit apoi la cele patru mingi de set pe care le-a irosit. „Acum sufăr. Doare mai mult să pierzi astfel, evident. Mă gândesc că poate aş fi putut fi un pic mai îndrăzneaţă în câteva puncte importante. Dar în punctele cheie ea a fost un pic mai curajoasă. Eu nu am făcut-o. Poate că am fost un pic prea defensivă în acele puncte şi nu am putut prelua iniţiativa în acele momente“, a spus Halep. „Ea a servit foarte bine în momente importante. Returul nu mi-a funcţionat senzaţional azi. Cred că a fost un meci bun pentru amândouă, dar în cele din urmă, ea a fost mai puternică“, a mai spus Simona.