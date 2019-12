Hagi, arătat cu degetul pentru problemele sale de comunicare: Cum a fost pus la zid în presa olandeză

Gheorghe Hagi a fost un fotbalist uriaş, aşa că, de când s-a lansat în antrenorat, foarte puţini jucători şi-au permis să aibă declaraţii critice la adresa lui. Hagi a fost genial, iar imaginea pe care şi-a creat-o, cât a fost sportiv de performanţă, îi „hipnotizează“ pe jucătorii pe care îi are acum sub comanda sa.

Totuşi, la fel ca orice antrenor, şi Hagi are defectele sale, iar despre ele a vorbit Bas Kuipers (25 de ani), un fundaş olandez care a fost legitimat la Viitorul în sezonul trecut. Kuipers nu s-a impus la echipa lui Hagi, adunând doar şase apariţii în Liga I, în stagiunea precedentă. După ce a plecat din România, fundaşul a semnat cu NEC Nijmegen, locul 6 în liga a doua olandeză în acest moment.

Kuipers a rămas cu amintiri neplăcute din perioada petrecută la Viitorul şi, după cum a povestit pentru site-ul gelderlander.nl, un motiv care a contribuit la marginalizarea sa la Viitorul a fost relaţia cu Hagi.

Ce a spus Bas Kuipers?

*În România, eşti suspendat imediat trei meciuri la eliminare. Nu ştiam asta. Am stat cinci săptămâni în tribune fără ca cineva de la club să-mi spunâ ceva. Am fost la club vreme de şapte luni, dar Hagi n-a vorbit niciodată cu mine.

*Am vrut să plec. Până la urmă totul s-a aranjat, ne-am strâns mâinile şi am plecat liber de contract. Imediat, agentul meu m-a sunat şi am ajuns să mă antrenez trei zile cu NEC Nijmegen. După prima zi, unul dintre antrenori mi-a spus că vrea să mă transfere.

