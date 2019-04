Gigi Becali vrea să arunce campionatul în aer. Ce pretenţii are finanţatorul FCSB

“Am înţeles că nu ştie nimeni nici la ora asta de ce s-a anulat golul. Nu am înţeles şi am înţeles că mai avem ceva 11 metri, nu ştiu, să spună Crăciunescu. Pentru ce să fie introdus VAR-ul? Dacă nu vrea arbitrul, nu mai poate VAR-ul să facă nimic. Dacă arbitrul nu vrea. Dacă nimeni la ora asta nu ştie de ce s-a anulat golul. Nimeni! Voi ştiţi? De ce s-a anulat? (…) Îţi anulează Haţegan un gol? Dai alt gol. Îţi anulează încă unul? Mai dai încă unul. Când eşti echipă mare. Şi am demonstrat că suntem echipă mare. Am arătat azi echipă mare. (...) E posibil să avem şanse la titlu dacă avem arbitri străini, acum am dat telefon, am vorbit cu Vali, să ceară la CFR arbitri străini. Dacă nu luăm arbitri străini cu CFR ce să... Când îţi anulează un gol aşa... Gol anulat ca ăsta? Aşa ceva este inadmisibil, înseamnă că e ceva la mijloc. Trebuie să ştim de ce (n.r. - a anunlat golul)", a declarat Becali, la Digi Sport.



În partea a doua a intervenţiei telefonice, Gigi Becali a fabulat despre un evetual tranfer al lui Dennis Man. "La Man va fi negociere din zece în zece. Nu mai cer 30, am cerut 40. Nu au oferit 30. Mi-au spus <parcă era vorba de 30 de milioane, negociabili> A fost 30, am sărit la 40. Nu am ofertă de 30 încă, doar negociere. Îl dau eu şi cu 25. Cu 20 nu-l dau", a spus Becali.



FCSB a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 3-2 (2-2), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii I. În minutul 55, un gol marcat de Benzar a fost anulat eronat pentru ofsaid. Centralul Ovidiu Haţegan a luat această decizie după ce s-a consultat cu tuşierul.

