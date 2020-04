Gigi Becali, „imun“ la coronavirus: „Probleme vor fi tot la săraci! Pe ei îi afectează boala“

Gigi Becali încearcă să profite din la maximum de pandemie, vorbind, zilnic, la televizor despre generozitatea cu care face donaţii la spitale şi la cei nevoiaşi. Ca de obicei, omul de afaceri vrea să câştige la capitolul de imagine.





Din păcate pentru Gigi Becali, tot el îşi dă nişte „autogoluri“ urâte prin declaraţii în care îşi da arama pe faţă. Într-o intervenţie la Pro X, patronul FCSB a început, din nou, prin a se lauda cât de mult a ajutat şi a donat în ultima perioadă, după care, fără să-şi dea seama probabil, a început să vorbească despre cât de bine o duce el acum, în plină pandemie, pentru că e bogat.





Ce a spus Gigi Becali?





*De unde ştii că am cheie de la o biserică? Da, am! Mă duc să duc mâncare la călugări, duc măşti. Am adeverinţă unde scrie că ajut bătrânii. Şi merg şi la Sfânta Liturghie, că nu mai pot sta fără Liturghie. Dacă nu merg, mor imediat.





*Eu cred că trece repede şi vom putea merge la biserică de Paşte, la Înviere. Aşa sper, va face Domnul o minune. Noi suntem ţară ortodoxă şi fiecare sat şi oraş are un înger păzitor. O să vedeţi că se va face o minune.





*Eu stau în casă, respect legea. Pentru bogaţi e mai uşor, că ai curte mare. Tot pentru săraci e mai greu.





*Pe mine nu mă mai interesează lucrurile materiale. Mă debarasez de ele. Oricum bogaţii au luat-o razna. Şi eu. Dădeam mii şi mii de euro pe genţi. Maşini şi palate. Vai de capul nostru...





*Acum a venit coronavirusul şi a zis «Vă ţin în casă! Ce faceţi voi cu inelele şi cu hainele?» Cred că în următorii 2-3 ani oamenii vor mai avea o reţinere în a cumpăra lucrurile. Eu voiam să le cumpăr fetelor mele câte o maşină cadou. Dar, hopa!, m-am retras. Aşa vor face oamenii.





*Dar probleme vor fi tot la săraci. Pe ei îi afectează boala.