Gigi Becali, imun la coronavirus: „Nu se apropie de mine!“. A povestit ce a făcut într-o pădure ascunsă

Gigi Becali e un om al contrastelor! Pe de o parte, se bate cu pumnul în piept că are imunitate la coronavirus, pentru ca apoi să povestească despre faptul că atât el, cât şi toată familia sa au făcut deja două teste!

„M-am testat de două ori. A venit un doctor acasă şi a luat la toată familia. A luat de două ori, toată lumea e sănătoasă. Eu râdeam, dar am zis hai să-l fac. La mine, oricum n-are cum să fie pozitiv, nu se apropie coronavirusul, merg zilnic la liturghie. Mai ales acum, în post, când m-am împărtăşit de vreo patru ori. Îmi mai e mie frică de cineva?“, a spus Becali la România TV. Apoi, a dezvăluit ce a făcut în Joia Mare, alături de fostul arbitru, Alexandru Tudor, într-o pădure ascunsă!

„Am construit o mănăstire în taină, una de care nu ştie nimeni. Trebuie să mergi o oră pe potecă. Joi, la denia celor 12 Evanghelii, am luat şi cei mai buni trei cântăreţi de muzică psalmică, cei mai buni din tot globul. Au venit cu mine şi am fost acolo 50 de persoane în biserica aia. Vreo 30 de măicuţe şi vreo 20 de bărbaţi, pustnici de prin toate locurile. Am făcut o slujbă şi le-am spus dinainte: «Seara asta vom sta vreo 3 ore în Rai». Ştiam cum cântă diaconii ăştia. Acum mi-a dat Alexandru Tudor mesaj, «Adevărat că am fost 5 ore în Rai». Îl iau cu mine peste tot, e adevărat că are credinţa mai mare decât mine“, a adăugat Becali.