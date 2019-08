Gigi Becali are antrenor la FCSB: S-a înţeles cu un „filosof“ al fotbalului! „Îl vom prezenta, oficial, mâine“

FCSB va aborda partida din această seară cu Guimaraes (ora 21.30, Pro TV), în prima manşă a play-off-ului Ligii Europa cu Gigi Becali antrenor şi cu Vergil Andronache pe post de executantul de pe bancă.





Începând de mâine însă, rolul de „asistent“ al patronului va fi preluat de Ionuţ Badea (43 de ani). Acesta e şomer din septembrie 2018, de când a plecat de la Concordia Chiajna, lăsând echipa pe penultimul loc în Liga I. De altfel, la finalul sezonului în care au fost pregătiţi şi de Ionuţ Badea, ilfovenii au retrogradat în eşalonul secund.





Alegerea făcută de Becali e în ton cu cele din ultima perioadă. Badea, la fel ca Bogdan Andone, Mihai Teja sau Nicolae Dică, e un antrenor fără rezultate, care vine la FCSB pentru a scăpa de „şomaj“. Singurul lucru care îl deosebeşte pe Badea de predecesorii săi e limbajul său sofisticat.





E suficient să amintim discursul său, după ce a plecat de la echipa naţională, unde a fost asistentul neamţului Christoph Daum:





*Era probabil o situaţie normală (n.r. - să fie numit chiar el selecţioner), într-un contex pozitiv. Dar din cauza lipsei de rezultate nu a mai fost pusă în discuţie şi această variantă. Dar fireşte că îmi doream şi îmi doresc în continuare să devin antrenor la echipa naţională. De ce spun acest lucru? O dată aceşti trei ani de experientă, plus toate stagiile de pregătire pe care le-am avut în cariera mea de antrenor. Despărţirea a fost de comun acord, în ideea în care şi Contra a venit cu stafful lui. Eu nu aş fi acceptat să rămân pe aceeaşi poziţie în actualul sau viitorul staff. Am avut o întrevedere cu preşedintele Federatiei şi am stabilit de comun acord să ne despărţim deşi ideea este că în viitor putem colabora din nou. E un istoric în spate în sensul ăsta.





Narcis Răducan confirmă venirea noului antrenor





Informaţia venirii lui Ionuţ Badea la FCSB a fost furnizată de gsp.ro, după ce, cu câteva ore mai devreme, directorul sportiv al bucureştenilor, Narcis Răducan, anunţase la Digi Sport că patronul s-a înţeles cu noul tehnician.





„Eu îi dau variante patronului, iar el ia decizia. A luat o decizie, într-adevar, dar e o informaţie doar pentru noi, pentru liniştea echipei. Sunt discuţii avansate cu un antrenor, n-a semnat din ce ştiu eu. E român, dar s-au luat în calcul mai multe aspecte. Va fi prezentat mâine!“, a spus Răducan.





Cariera de antrenor a lui Ionuţ Badea 2007–2009 Argeş Piteşti

2009–2010 Internaţional

2010 Pandurii Târgu Jiu

2010–2012 Universitatea Cluj

2012 FC Braşov

2013 Oţelul Galaţi

2014–2017 Romania (secund) 2018 Concordia Chiajna

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: