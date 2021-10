Genialul David Popovici i-a refuzat pe americani: Ce l-a convins să stea în ţară FOTO

David Popovici (17 ani) a fost asaltat de americani după Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar va rămâne în ţară. Ce-i drept, a făcut o schimbare în traseul său profesional: a trecut de la Steaua la Clubul Sportiv Dinamo!

Astăzi, David a fost prezentat, în mod oficial, de formaţia din „Ştefan cel Mare“ şi a explicat motivele pentru care a făcut această alegere. De precizat că, în luna noiembrie, Popovici va participa la Europenele de bazin scurt, la Kazan (Rusia).

Ce a spus David Popovici?

*Mă bucur că sunt la Dinamo, cel mai titrat club sportiv al României. Am aflat că în această sală se află doar portretele medaliaţilor olimpici ai clubului Dinamo. Sper ca într-o zi să fiu şi eu aici. De fapt, sunt convins de acest lucru.

*Transferul la Dinamo a venit firesc. A fost o decizie pe care am luat-o alături de antrenorul meu şi de părinţii mei. Am considerat că e cea mai bună decizie pentru cariera mea în acest moment.

*Mă bucur că sunt coleg la Dinamo cu Robert Glinţă şi poate că, în viitor, vom face o ştafetă împreună. Robert e un om foarte inteligent şi un sportiv pe măsură.

*Am avut oferte de a pleca în SUA, dar am decis să rămân în România alături de echipa mea în care am foarte mare încredere. Consider că eu, ca performer în acest sport individual, pot să cresc în acest fel.

*În viitor, îmi doresc să am cel mai mare impact posibil asupra sportului românesc. Pentru asta muncesc alături de echipa mea. Îmi doresc să fac cât mai mult, vrem să excelăm cât de mult se poate.