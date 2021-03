FRF şi LPF, înţelegere în privinţa costurile pregătirii arbitrilor pentru VAR! Când va intra sistemul în România

Anunţul a fost făcut, joi, de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, care a furnizat şi amănunte de la negocierile purtate, discuţii la care au participat şi reprezentanţii cluburilor din Liga 1 FCSB, Craiova, Poli Iaşi, Botoşani şi Astra Giurgiu.

"Concluzia acestei întâlniri a fost că toţi ne dorim să putem să implementăm VAR cât mai repede posibil. Am agreat că nu este ilegal ca LPF să suţină financiar pregătirea arbitrilor pentru implementarea VAR la nivelul Ligii I. FRF şi LPF vor împărţi în mod egal costurile necesare pregătirii arbitrilor din fonduri proprii. Aceste costuri se ridică în primul an la 500.000 de euro, în al doilea an estimăm un cost de 100.000 de euro, iar în al treilea an de implementare estimăm un cost de aproximativ de 150.000 de euro. Se recunoaşte autoritatea şi rolul CCA în a asigura managementul implementării VAR şi de a garanta integritatea unei buni implementări a acestui proiect", a spus Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă.

El a mai menţionat că în primul an nu se va apela la drepturile financiare ale cluburilor din Liga 1 pentru implementarea sistemului. "Nu se va apela la drepturile financiare ale cluburilor de Liga I şi nici nu se vor percepe taxe suplimentare pentru implementarea sistemului VAR în primul an. Cluburile au şi menţionat că ar fi de acord ca din cotizaţia anuală pe care o plătesc către LPF de aproximativ 20.000 de euro ca aceşti bani să se ducă în acest proiect. Până la finalul lunii aprilie vor fi finalizate toate procedurile legale privind semnarea unui contract între toate părţile angrenate. Dacă la finalul lunii aprilie vom fi gata, dacă LPF va reuşi să identifice cei 250.000 de euro necesari pentru a cofinanţa acest proiect, FRF deja dispune de aceste resurse financiare, să putem să semnăm acest contract între toată părţile angrenate", a mai spus oficialul FRF.