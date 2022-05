Fotbal mizerabil: Gigi Becali a povestit cum a scăpat Viitorul lui Hagi de la retrogradare VIDEO

Mizeriile din culisele campionatului românesc sunt, din păcate, mult prea evidente. Şi, periodic, confirmarea săvărşirii lor vine, în mod oficial, la câţiva ani după consumarea faptelor. Acum, avem încă o dovadă în acest sens.

„Turbat“ după încă un triumf al CFR-ului în campionat, Gigi Becali a avut o intervenţie telefonică şocantă la emisiunea „Ora Exactă în Sport“, moderată, luni dimineaţă, de Mihai Mironică, la postul Pro Arena. Cu acest prilej, patronul FCSB a lansat noi acuze la adresa formaţiei din Gruia şi a spus, răspicat, că se aştepta ca Voluntariul să se dea la o parte, sâmbătă, în meciul din etapa a 9-a din play-off! Şi pentru a demonstra că o asemenea abordare ar fi fost normală, Becali a amintit de un meci Steaua – Viitorul (2-5), disputat în mai 2013. Atunci, Steaua a oferit punctele pe tavă echipei pregătite de Gheorghe Hagi, contribuind la salvarea dobrogenilor de la retrogradare!

„CFR a furat campionatul“

Becali şi-a început tirada, acuzând modul în care CFR a luat al 5-lea titlu consecutiv: „Ce, au câştigat ei campionatul? L-au furat! Au fost două ofsaid-uri clare (n.r. – la golul egalizator al Voluntariul cu FCSB şi apoi, duminică, la primul gol al CFR-ului cu Craiova). Eu nu felicit hoţia, minciuna şi nedreptatea! Cum să-i felicit, dacă ei fac tot felul de mizerii? Ăia nu sunt oameni de felicitat. Dacă va fi VAR, în sezonul următor, nu mai poate face CFR aşa ceva. Nu mai merge hoţia. N-au ce să mai facă“.

Mai departe, patronul FCSB a spus că Voluntariul ar fi trebuit să alinieze o echipă prin care să uşureze misiunea roş-albaştrilor, în contul faptului că primarul Florentin Pandele e finul său!

„Finul meu (n.r. - primarul Voluntariului, Florentin Pandele), când a fost vorba de interes, a făcut împotriva mea. Oamenii ăştia fac şi împotriva dragostei. Nu mai pleci în Grecia (n.r. – Pandele a fost în Grecia, când s-a jucat Voluntari - FCSB, scor 2-2). Îi chemi pe Bălănescu (n.r. - Bogdan Bălănescu, director general la FC Voluntari) şi pe ăia care nu te ascultă şi le zici: <<Bă, asta e echipa. Nu ca să-l ajut pe naşul meu, dar că jucăm în finala Cupei României>>“.

Apoi, pentru a demonstra că echipa sa s-a dat la o parte, pentru a-l ajuta pe Gheorghe Hagi (foto), Becali a povestit cum a procedat, acum 9 ani. Mai precis, într-o partidă din etapa a 32-a din sezonul 2012-2013, când Viitorul se lupta pentru evitarea retrogradării, iar Steaua era deja campioană.

„Când a fost cu Gică Hagi, în 2013, de retrograda Farul, Reghecampf (n.r. – antrenor la Steaua, la vremea respectivă) făcea pe nebunul. Eu am zis că aia e echipa care trebuie să intre în teren (n.r. – o echipă formată din juniori şi jucători de rezervă). Reghe a zis că-şi dă demisia şi i-am zis să o facă! El făcea figuri, a zis că nu vrea să bage echipa de care i-am zis eu, dar am zis că eu îl ajut pe naşul meu (n.r. – Gheorghe Hagi), poate Reghe să facă ce vrea. Cum să-mi spună Hagi ceva? El nu mi-a zis nimic înainte, dar am vrut eu să-l ajut pe naşul meu. Am băgat copiii, a bătut naşul meu cu 5-2 şi l-am ajutat. M-am dat peste cap şi l-am ajutat pe naşul meu să nu retrogradeze. I-am zis clar lui Reghecampf să bage echipa aia cu copiii. Cum să fac ceva împotriva naşului meu? Înseamnă că sunt criminal!“, a povestit Becali la Pro Arena.

A doua zi a intrat în puşcărie

Meciul la care Becali face referire a fost un spectacol grotesc, desfăşurat pe fostul stadion Ghencea. FCSB, care se numea Steaua atunci, a avut o prestaţie jalnică în faţa Viitorului, culmea penibilului fiind atinsă de fundaşul Doru Bratu, care a greşit la două goluri până a fost scos de pe teren de Laurenţiu Reghecampf, în minutul 40. Prestaţia stelistului a fost atât de jenantă, încât Gazeta Sporturilor a titrat a doua zi: „Doru Blatu“.

Prestaţia ruşinoasă a roş-albaştrilor a fost însoţită de nişte scene care au rămas în istoria neagră a Ligii I: după fiecare gol al Viitorului, Gigi Becali râdea în hohote în loja stadionului!

Ca o ironie a sorţii, la o zi după ce acest spectacol jalnic, Gigi Becali a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul schimbului de terenuri cu MApN.