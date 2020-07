Formula 1 s-a adaptat la COVID-19! Cum i-au adus trofeul lui Hamilton după o victorie clară VIDEO. Piloţii Ferrari s-au ciocnit în startul cursei

Plecat din pole-position, Lewis Hamilton a obţinut a 85-a victorie a carierei în Formula 1, iar la final a fost protagonistul unei ceremonii de premiere inedite, trofeele fiind aduse de roboţi controlaţi de la distanţă, tocmai pentru a respecta regulile de distanţare fizică impuse de epidemia de coronavirus.

Hamilton a condus autoritar cursa, cedând şefia doar preţ de câteva tururi, după intrarea la boxe.

Ferrari a avut însă o cursă de coşmar: Sebastian Vettel şi Charles Leclerc s-au ciocnit imediat după start, ambii piloţi fiind nevoiţi să abandoneze. Germanul s-a retras la boxe, in timp ce monegascul a mai rezistat pe circuit până în turul al cincilea.

Britanicul Landon Norris, de la McLaren, a animat finalul de cursă, reuşind să câştige două poziţii în ultimul tur, pentru a încheia cursa pe locul 5.

Piloţii Mercedes au pus monopol pe primele două poziţii în Clasamentul General al Piloţilor: Bottas este lider, cu 43 de puncte, în faţa lui Hamilton (37 puncte). Norris completează podiumul, cu 28 de puncte. La Constructori, Mercedes se bucură deja de un avans copleşitor după primele două runde, acumulând 80 de puncte, mai mult de dublu faţă de orice urmăritoare (McLaren - 38 puncte, Red Bull - 27 puncte).

Clasamentul cursei a doua a Campionatului Mondial de Formula 1:

It didn’t stop right in front of Hamilton...mysterious trophy carts! 👏👏👏 pic.twitter.com/1mZ5jNPtyr

Just when you think it can't go any worse for Ferrari, Charles Leclerc crashes into Sebastian Vettel on the opening lap. pic.twitter.com/CCL5cJRahR