Forbes: „Messi, sportivul cu cele mai mari câştiguri din lume“ Federer e pe 5, Nadal abia pe 37. Cum arată top 100 şi care sunt sumele ce le intră anual în cont

Conform sursei citate, Messi, jucătorul Barcelonei şi al naţionalei Argentinei, este cel mai bine plătit sportiv din lume în ultimele 12 luni. Messi a primit în total 127 de milioane de dolari, dintre care 35 de milioane de dolari sunt contracte de imagine, restul de 92 de milioane reprezentând salariul şi alte premii in bani.

Pe locul secund este Cristinao Ronaldo, care are un salariu şi bonusuri de doar 65 de milioane, dar punctează mult mai bine la capitolul cpntracte de imagine, 44 de milioane de dolari.



Podiumul este completat tot de fotbalist, brazilianul Neymar, care a primit 105 milioane de dolari in ultimul an.



Pe locul 4 este pugilistul mexican Canelo Alvarez, în timp ce pe cinci se află jucătorul de tenis Roger Federer. Djokovici este pe poziţiile 17-18, în timp ce Rafa Nadal, cu 35 de milioane, ocupă doar locul 37



Iată cum arată Top 20:



1. Leo Messi - 127 (total) 92 (salariu+bonusuri) 35 (drepturi de imagine) - fotbal

2. C Ronaldo - 109 milioane dolar (65+44) - fotbal

3. Neymar Jr. - 105 milioane dolari (75+30) - fotbal

4. Canelo Alvarez - 94 milioane dolari (92 + 2) - box

5. Roger Federer - 93,4 milioane dolari (7.4 + 86)- tenis

6. Russel Wilson - 89,5 milioane dolari (80.5 + 9) - fotbal american

7. Aaron Rodgers - 89,3 milioane dolari (80.3 + 9)- fotbal american

8. LeBron James - 89 milioane dolari (36 + 53) - baschet

9. Stephen Curry - 79,8 milioane dolari (37.8 + 42) - baschet

10. Kevin Durant - 65,4 milioane dolari (30.4 + 35) - baschet

11. Tiger Woods - 63.9 milioane dolari (9.9 + 54) - golf

12. Ben Roethlisberger - 55.5 milioane dolari (54.5 + 1) - fotbal american

13. Lewis Hamilton - 55 milioane dolari (45 + 10) - automobilism

13. Anthony Joshua - 55 milioane dolari (45 + 10) - box

13. Khalil Mack - 55 milioane dolari (54 + 1) - fotbal american

16. Russell Westbrook - 53.7 milioane dolari (35.7 + 18) - baschet

17. Novak Djokovic - 50.6 milioane dolari (20.6 + 30) - tennis

17. Mike Trout - 50.6 milioane dolari (47.6 + 3) - baschet

19. Phil Mickelson - 48.4 milioane dolari (12.4 + 36) - golf

20. James Harden - 47.7 milioane dolari (30.7 + 17) - baschet

