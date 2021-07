FC Braşov naşte un război pe plan local: Scrisoare deschisă şi un atac la primarul Allen Coliban

Concret, doi dintre oamenii care au contribuit la renaşterea echipei FC Braşov, după faliment, au fost îndepărtaţi acum, când gruparea de sub Tâmpa şi-a mai revenit.

Vorbim despre Marian Ivan şi Mugurel Buga. Primul a făcut parte din lotul României la Mondialul din 1994, iar Buga a fost un jucător emblematic pentru FC Braşov, cât timp această formaţie a evoluat în Liga I.

Ivan şi Buga au fost daţi la o parte de primarul Braşovului, Allen Coliban. Indignat, fostul atacant, Marian Ivan, a trimis o scrisoare deschisă către gsp.ro pe care o redăm în rândurile de mai jos.

Ce a scris Marian Ivan?

Am pornit acest proiect alături de oameni care iubesc necondiţionat fotbalul braşovean, de când Primăria Braşov a câştigat, la licitaţie, marca FC Braşov. Asta se întâmpla în timpul mandatului fostului primar al Braşovului, căruia i-am explicat că un club cu istorie bogată în fotbal, câştigător al cupei Balcanice, participant în câteva rânduri în Cupele europene, cu foarte mulţi suporteri şi cu jucători care au făcut parte din echipa naţională a ROMÂNIEI prezentă la turnee finale ale C.M., nu poate fi ţinută într-un sertar al Primăriei Braşov, ci trebuie reînfiinţată şi uşor-uşor să revină în prim-planul fotbalului românesc şi nu numai...

Chiar am exemplificat că eu, fost jucător al F.C. BV, când mi-am încheiat cariera la acest club, echipa juca în CUPA UEFA şi aducea la Braşov nume mari din fotbalul european, una dintre ele fiind INTER MILANO. A urmat o nouă discuţie, cu noul primar, explicându-i că trebuie să reapară F.C. BV, echipa fanion a oraşului. Am crezut că d-l Primar înţelege mesajul, dar dânsul în loc să numească preşedintele şi managerul sportiv al clubului, a început să caute antrenor, găsind în cele din urmă soluţia ILIE STAN – antrenor principal.

Conducere administrativă neexistând în acest moment; un lucru anormal, din punctul meu de vedere. Prima dată se numeşte Preşedintele şi apoi el îşi alege colaboratorii. După ce a fost instalat verbal, d-l antrenor a început să dea afară mare parte dintre foştii jucători, spunându-le că nu au contract cu noua echipă, al cărui antrenor este. Nu poţi să îi spui unui jucător că ”se fini la contract” că pe contractul ăla sunt nişte date scadente şi băieţii aceştia şi-au îndeplinit toate obiectivele sportive până acum... şi nu poate să îi dea afară nişte persoane care nu au nici măcar contract oficial cu F.C. BV în acest moment...

Nu poţi evalua nişte jucători, după câteva antrenamente şi un meci-două amicale, dacă eşti un antrenor profesionist şi obiectiv, nu subiectiv... La Braşov există o istorie a fotbalului şi nu face fiecare cum vrea, după bunul plac, cu cea mai importantă echipă din Braşov. Chiar dacă eşti într-o funcţie importantă, în acest moment, nu trebuie să uiţi că foarte mulţi oameni au contribuit direct ca acest club să fie iubit şi respectat în fotbalul românesc şi nu numai...

Nu ştiu cine şi-a asumat sâmbătă, desfăşurarea unui meci amical dintre două echipe de LIGA 2 , fără medic şi ambulanţă prezente la stadion, mai ales că suntem în plină pandemie de COVID, şi, dacă îţi respecţi blazonul , fără brigadă de arbitrii (au arbitrat oficiali ai celor două echipe). Ba mai mult, echipa gazdă a jucat în echipamentul altei echipe (SR Braşov) care activează în LIGA 3. Ce este cu diletantismul acesta şi cine răspunde de toate aceste lucruri?

Îi reamintesc d-lui Primar că s-a opus cu vehemenţă în iarnă, ca această echipă, devenită F.C. Braşov acum, să mai existe!!! Ba chiar a pus pe ordinea de zi a unei şedinţe de C.L. , înainte de startul returului cu câteva ore, desfiinţarea echipei care a reuşit apoi promovarea în LIGA 2 şi căreia i-a fost luat locul acum de către noua echipă F.C. Braşov.

Am fost blamaţi şi înjuraţi toţi cei care ne-am opus desfiinţării echipei în primăvară, iar acum, toţi cei care ne-au înjurat şi strigau în faţa Primăriei ”aţi venit la ciolan” sunt prezenţi foarte des în biroul d-lui Primar pentru a prelua conducerea clubului pe care l-au vrut desfiinţat... Incredibil ce se întâmplă la Braşov... Opinia publică trebuie să ştie aceste lucruri...

Le reamintesc tuturor că această echipă este a braşovenilor şi că toţi cei care, probabil, au un anumit interes, nu au ce căuta în organigrama F.C. Braşov. Mulţi dintre cei ce se autopropun au arătat ce pot în fotbal... este momentul schimbării, este momentul ca fotbalul să revină oamenilor care l-au iubit şi îl iubesc în continuare, care l-au slujit cu credinţă de-a lungul timpului şi care pun şi suflet în acest fenomen (pentru că este un fenomen social fotbalul), vedeţi ce se întâmplă chiar acum, la CE, în fotbalul dezvoltat..

Noi nu numai că am rămas pe loc, dar chiar am regresat, în fotbal, din cauza acestor oameni care nu iubesc necondiţionat acest sport, sportul rege, FOTBALUL!!! Tocmai ce am văzut o fuziune reuşită la Constanţa între VIITORUL şi FARUL. Între oamenii implicaţi au fost marea majoritate foşti mari fotbalişti ai României plus primarul şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa. Nu am văzut alte personaje în fotografia făcută la sfârşitul conferinţei de presă. Ar fi de spus mult mai multe, dar mă opresc aici, în speranţa că se vor lua cele mai bune decizii de către persoanele abilitate şi că va reapărea, cât mai repede, adevărata ”F.C. Braşov”- echipa tuturor braşovenilor.