Explicaţiile lui Cosmin Contra, după înfrângerea dură a României: cine sunt vinovaţii şi ce urmează pentru selecţioner

Criticat în repetate rânduri, în ultimele săptămâni, Cosmin Contra a afişat o „mină” calmă, când a venit vremea declaraţiilor de după meci.

„Nu s-a întâmplat nimic... Am întâlnit o echipă foarte puternică, împreună au jucat multe meciuri, am încercat să umblu la moralul jucătorilor, după meciul cu Suedia, să înţeleagă că meciul acesta este important pentru toată lumea. Din păcate, am luat gol destul de repede. Am avut ocazie la 1-0, adrenalina de a egala Spania putea decide soarta meciului. E o înfrângere foarte dură, nu îmi plac aceste înfrângeri, chiar dacă zâmbesc, nu am cuvinte.

Am zis, de la început, că e o diferenţă mare să joci la U21 sau la naţionala mare. După un meci cu Spania, chiar dacă o înfrângere usturătoare, jucătorii au văzut ce înseamnă fotbalul mare”, a declarat selecţionerul.

Întrebat ce se va întâmpla cu funcţia sa la naţionala României, Cosmin Contra a fost evaziv: „Decizia a fost luată înaintea de meci, dar se va comunica. O să aflaţi. (...) Totdeauna vinovatul principal este antrenorul, mi-o asum. Băieţii aş vrea să înţeleagă că fără schimbare de atitudine e greu să ajungi la un Campionat European. Nu am reuşit să le schimb eu această mentalitate”.

După aceasta campanie de calificări, Spania va evolua la EURO 2020, la fel ca Suedia, în vreme ce România şi Norvegia mai au o singură şansă, la barajele Ligii Naţiunilor.