Explicaţie halucinantă dată de Ana Maria Prodan, după ce l-a plesnit pe Dan Alexa: Am simţit că-mi ia Halep faţa!

Între cei doi ar exista o relaţie şi Anamaria Prodan ar fi avut o descărcare nervoasă provocată de gelozie. Din informaţiile Telekom Sport, totul a pornit de la fosta iubită a lui Dan Alexa, Andrada, care a refuzat să plece la finalul partidei de la vestiare. Tânăra s-a aşezat pe o bancă de la intarea în stadion şi a aşteptat să iasă Dan Alexa. Gestul a înfuriat-o pe Anamaria Prodan, cea care primise asigurări că între cei doi nu mai există vreo legătură.

Conform aceleiaşi surse, ulterior, după episodul în care Alexa a fost lovit, antrenorul Astrei şi Anamaria Prodan au urcat în birou, pentru a discuta departe de ochii presei. După aproximativ 10 minute, în birou a fost chemată şi fosta iubită a lui Alexa. Cei trei au discutat aproximativ jumătate de oră, timp în care au încercat să lămurească lucrurile.

Contactată de cei de la Cancan.ro, Anamaria Prodan a încercat să îmbrace povestea şi spune că tot scandalul ar fi pornit de la nişte transferuri: ”Vă rog, lăsaţi-mă! Am vorbit de nişte jucători. Nu mă interesează ce apare în presă. Eu sunt mai nervoasa şi vulcanică. La ce circ e în presa, iar sunt în prim-plan mereu... Sunt obişnuită să fiu numărul 1 în presă şi în sport. Am simţit că îmi ia faţa Halep. M-am gândit să scrie presa numai de mine în ziua în care a câştigat ea Wimbledon-ul. Glumesc… Am avut o discuţie despre două transferuri mai nereuşite. Atât. Nimic mai mult”, a declarat Anamaria Prodan pentru Cancan.

Citeşte şi:

VIDEO Moment halucinant: Anamaria Prodan i-a dat un pumn în faţă lui Dan Alexa! Scandalul a fost filmat

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: