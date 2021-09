Emma Răducanu, reperele unui succes istoric: Ce borne a atins prin succesul de la US Open

Ultima dată când titlul de la Flushing Meadows a fost pus la bătaie într-o confruntare cu două sportive atât de tinere se întâmpla în 1999. Adică, într-un alt secol, acum 22 de ani.





Atunci, Serena Williams (17 ani) a învins-o pe Martina Hingis (18 ani), scor 6-3, 7-6. Ambele jucătoare au ajuns, ulterior, la cifre impresionante în carierele lor. Doar că cea a sportivei din Elveţia s-a încheiat prematur, în noiembrie 2007, din cauza problemelor medicale. Serena, în schimb, joacă şi acum şi va împlini 40 de ani la data de 26 septembrie.





Revenind la cele două finaliste de la US Open 2021, ele vor vedea rezultatul parcursului lor, la New York, în clasamentul WTA care va fi publicat astăzi. Campioana Emma Răducanu va înregistra un salt de 127 de locuri, ajungând până pe 23 WTA, în condiţiile în care a abordat US Open de pe locul 150 în lume! Leylah Fernandez va ocupa locul 28 WTA, după ce, acum două săptămâni, era pe 73 WTA!





Borne fabuloase pentru Emma





În drumul ei spre un triumf istoric la US Open 2021, Emma Răducanu a atins nişte borne fabuloase. Adevărul vi le prezintă în rândurile de mai jos:





*Puştoaica de 18 ani a devenit prima jucătoare venită din calificări care a cucerit un titlu de Grand Slam.





*Răducanu e cea mai tânără campioană de la US Open de la Serena Williams încoace. În 1999, când a triumfat la New York, Williams avea 17 ani, 11 luni şi 6 zile. De asemenea, Răducanu e prima sportivă după Serena care câştigă US Open, fără set pierdut. Doar că americanca a reuşit acest lucru în 2014, când era în apogeul carierei. Emma, în schimb, a triumfat la debutul ei în această întrecere, venind din calificări. Ceea ce înseamnă că a legat zece victorii, comparativ cu cele şapte obţinute de Serena.





*Răducanu a avut cele mai puţine apariţii în turneele majore, înaintea câştigării primului trofeu. Concret, a atins optimile la Wimbledon 2021, unde a participat graţie unui wild-card, după care a cucerit US Open. Prin comparaţie, Leylah Fernandez, câştigase doar patru partide, în precedentele ei şase apariţii în turneele de Grand Slam.





*Emma a devenit prima sportivă din Marea Britanie care a câştigat un trofeu major, după 44 de ani. Ultima dată, Virginia Wade a triumfat, la Wimbledon 1977.





*Răducanu e cea mai tânără campioană de Grand Slam de la Maria Şarapova încoace. În 2004, rusoaica a triumfat la Wimbledon, pe când avea doar 17 ani.





Emma Răducanu, la US Open 2021 *Turul I (calificări): 6-1, 6-2 cu Schoofs (285 WTA) *Turul II (calificări): 6-3, 7-5 cu Bolkvadze (167 WTA) *Turul III (calificări): 6-1, 6-4 cu Sherif (96 WTA) *Turul I: 6-2, 6-3 cu Voegele (128 WTA) *Turul II: 6-2, 6-4 cu Zhang (49 WTA) *Turul III: 6-0, 6-1 cu Sorribes Tormo (41 WTA) *Optimi: 6-2, 6-1 cu Rogers (43 WTA) *Sferturi: 6-3, 6-4 cu Bencic (12 WTA) *Semifinale: 6-1, 6-4 cu Sakkari (18 WTA)

*Finală: 6-4, 6-3 cu Fernandez (73 WTA)