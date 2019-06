Emil Boc, despre şansele unui turneu WTA la Cluj: „Suntem pe drumul cel bun“ Cum se implică Ion Ţiriac

"Porţile noastre sunt dechise. Probabil acum, fiind şi preşedintele FRT, şansele cresc să avem un asemenea turneu la Cluj, iar Simona Halep a declarat că ar participa la un astfel de turneu dacă s-ar organiza. Cu alte cuvinte, suntem pe drumul cel bun", a spus edilul Emil Boc, la un post de radio local, citat de Ziua de Cluj.

La inceputul anului, miliardarul Ion Tiriac a declarat că poartă negocieri pentru organizarea celui mai mare turneu de tenis feminin din istoria României. Fostul tenismen ar intenţiona să achiziţioneze una dintre cele 4 licente disponibile la acel moment şi ar fi luat deja legătura cu reprezentanţii WTA. Tiriac a menţionat că ediţia inaugurală ar putea avea loc din 2020, turneul urmând să se dispute pe zgură, dacă va fi programat primăvara, sau pe hard, dacă va fi în a doua parte a anului.

„Vreau să cumpăr anul asta un turneu de tenis. Dacă este un turneu indoor, se joacă la Cluj. Am vorbit cu Boc, are sală, are de toate. WTA face o nouă serie de turnee. Va fi cu premii de 1 milion de euro. Sunt 4 turnee, iar eu vreau să cumpăr unul dintre ele, care să fie la o dată bună. Cred că un turneu feminin mai mare de 250 puncte WTA îşi are locul în România. Dacă Clujul e, Clujul să fie”, a spus, pe 31 ianuarie, Ion Ţiriac la Antena 3.

