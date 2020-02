El, Gael! Monfils, de neoprit la Rotterdam: este cel mai în formă jucător al momentului în ATP

Exuberantul şi atleticul tenismen francez şi-a apărat, duminică, trofeul câştigat şi în 2019, în Olanda. Campion şi săptămâna trecută la Montpellier, în Franţa, Monfils este neînvins în circuit de nouă meciuri de la începutul lunii, având o impresionantă serie de 18 seturi câştigate consecutiv în ATP. Conaţionalul Adrian Mannarino este ultimul jucător care i-a câştigat un set lui Monfils, în primul tur al turneului de la Montpellier.

Monfils şi-a trecut deja în CV o performanţă impresionantă, întrecându-l pe Novak Djokovici, lider în clasamentul ATP, în topul sportivilor cu cel mai mare număr de ani consecutivi în care au disputat cel puţin o finală ATP. Gael, unul dintre cei mai spectaculoşi jucători din circuit, a ajuns la 16 sezoane consecutive în care a jucat cel puţin o finală ATP: el a jucat finală de turneu în fiecare sezon începând cu 2005, în condiţiile în care debutul în circuit îl înregistrase doar cu un an înainte, în 2004. Roger Federer a jucat cel puţin o finală ATP timp de 20 de sezoane (2000-2019), Rafael Nadal a adunat 16 sezoane consecutive cu cel puţin o finală jucată (2004 - 2019), în timp ce Novak Djokovici a adunat finale "doar" în ultimii 15 ani (2006-2020).



Gael Monfils este acum al doilea jucător după rusul Andrei Rublev cu două titluri câştigate în 2020. Francezul a ajuns la zece trofee câştigate în carieră, şapte dintre acestea venind în turnee disputate în sală, pe suprafaţă rapidă.

Parcursul lui Gael Monfils la Rotterdam:

Turul 1: 6-3, 6-2 cu Joao Sousa (Portugalia)

Optimi: 6-4, 6-1 cu Gilles Simon (Franţa)

Sferturi: 7-6(5), 6-2 cu Daniel Evans (Marea Britanie)

Semifinale: 6-4, 7-6(5) cu Filip Krajinovici (Serbia)

Finală: 6-2, 6-4 cu Felix Auger-Aliassime (Canada)

Can’t stop laughing at how absurd Monfils’ wingspan is, demonstrated by this absolutely mammoth forehand swing



Classic high margin (net clearance not proximity to the line) aggression via spin as well https://t.co/H27V6wskqN