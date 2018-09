Efectul Cristiano Ronaldo: Real Madrid, abia a şasea favorită la câştigarea Ligii Campionilor. Cum arată cotele

Cea mai strălucitoare competiţie inter-cluburi porneşte astăzi cu faza grupelor. Principala noutate pe care o propune UEFA faţă de sezoanele precedente este schimbarea orelor de start a partidelor, pentru ca telepectatorii să vadă cât mai multe jocuri.

Astfel, în loc de clasicul 21.45, meciurile s-au „rupt“ în două: două partide au loc de la 19.55, alte şase confruntări se joacă de la ora 22.00. Astăzi, de exemplu, grupa Barcelonei intră prima în scenă, de la opt fără cinci: catalanii joacă acasă cu PSV Eindhoven, iar Interul o primeşte pe Tottenham la Milano.

Manchester City e favorita numărul unu

Surprinzător, campioana ultimelor trei ediţii în Liga Campionilor, Real Madrid, e abia a şasea favorită la câştigarea trofeului, conform cotelor la pariuri. Atât de mult contează în ochii bookmakerilor plecarea lui Cristiano Ronaldo de pe „Bernabeu“. Într-adevăr, portughezul a fost omul-cheie al Realului în cupele europene: el a marcat 105 goluri pentru „galactici“ în perioada 2009 – 2018, adică aproape 40 la sută dintre reuşitele madrilenilor, şi a fost golgeterul Ligii Campionilor din 2013 încoace. Prima favorită la pariuri este Manchester City, cu o cotă de 5,5, formaţia lui Guardiola fiind urmată de Barcelona, Juventus, PSG, Bayern, Real Madrid şi Liverpool.

Liga Campionilor, etapa 1, faza grupelor

Azi

Grupa A

Club Brugge – Borussia Dortmund 22.00

DigiSport 4, TelekomSport 4

Monaco – Atletico Madrid 22.00

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Grupa B

FC Barcelona – PSV Eindhoven 19.55

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Inter – Tottenham 19.55

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Grupa C

Steaua Roşie – Napoli 22.00

DigiSport 3, TelekomSport 3

Liverpool – PSG 22.00

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Grupa D

Galatasaray – Lokomotiv Moscova 22.00

Schalke 04 – Porto 22.00

Mâine

Grupa E

Ajax – AEK Atena 19.55

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Benfica – Bayern 22.00

DigiSport 3, TelekomSport 3

Grupa F

Şahtior – Hoffenheim 19.55

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Manchester City – Lyon 22.00

DigiSport 4, TelekomSport 4

Grupa G

Real Madrid – AS Roma 22.00

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Viktoria Plzen – ŢSKA Moscova 22.00

Grupa F

Valencia – Juventus 22.00

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Young Boys – Manchester United 22.00