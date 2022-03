Edward Iordănescu despre „pacientul în moarte clinică“: Discurs alarmant după România - Grecia

Edward Iordănescu are de „resuscitat“ un „pacient aflat în moarte clinică“. Pentru că, la ce rezultate are naţionala României, din păcate, pare că, mai degrabă, e nevoie de o „baghetă magică“, în loc de selecţioner.

Cert e că Edward Iordănescu n-are aşa ceva, cum n-au avut nici precedesorii săi. Şi mai există o certitudine: noul selecţioner s-a prins şi el deja că e „groasă“. Printre rânduri, asta reiese din discursul său, la Pro X, de după amicalul cu Grecia (0-1).

Ce a spus Edward Iordănescu?

*Ne doream un test cu o echipă de nivelul Greciei. Apreciez nivelul lor. Au făcut egal în Spania, au bătut în Suedia. Au demonstrat şi astăzi. Ne-am dorit un rezultat bun, să prindem curaj. Au fost lucruri care n-au funcţionat, dar putem trage anumite concluzii. Prima e că avem cu adevărat de muncă.

*Mi s-a părut că am intrat fără tonus, n-am avut mişcare suficientă, am cerut mingea doar la picior. Când am cerut în profunzime, n-am reuşit conexiunea. E clar că, în prima repriză, echipa n-a livrat suficient.

*Am încercat la pauză să le dau încredere, să schimb anumite lucruri din punct de vedere tactic. Am avut o circulaţie a balonului mai rapidă, mai bună. Nu vreau să fac aprecieri nominale, cert e că au intrat foarte bine jucătorii de pe bancă. Astăzi, am avut doi debutanţi şi sunt şi alţii la care ne uităm.

*Sper că la meciul cu Israel să nu mai avem probleme de lot. Sper să producem rezultate, pentru că avem o serie de meciuri bune, favorabile.

*Cred că jucătorii naţionalei au potenţial şi eu am încredere în ei. Mă bucur că au fost lucruri negative acum, pentru ca, în momentul în care începem partidele oficiale, să avem rezultatele pe care ni le dorim.