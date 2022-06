Edi Iordănescu răspunde criticilor! Pleacă de la Naţională?

Edi Iordănescu lăsase să se înţeleagă, după meciul cu Muntenegru (0-2), că se gândeşte să plece de la cârma primei selecţionate. Nu este cazul, selecţionerul a spus într-o conferinţă de presă că nu a fost bine înţeles. ”Eu pot să-mi asum că poate o exprimare de-a mea, într-un anumit moment, poate să lase loc de speculaţii sau poate fi interpretabilă, dar când imi sunt puse cuvinte în gură atunci e o problemă. Când am vorbit de cariera, am vorbit despre faptul că sunt un antrenor în continuare, spun eu, destul de tânăr, care are o carieră în desfăşurare şi care încearcă să-şi construiască o carieră solidă”, a precizat Edi Iordănescu.