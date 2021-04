Doroftei, ajutat de Becali să se angajeze în Canada după ce autorităţile i-au închis afacerea din Ploieşti: „La Federaţie nu am fost dorit”

Leonard Doroftei şi-a investit aproape toată averea câştigată din box într-un bar din centrul Ploieştiului. Autoriţăţile locale i-au închis însă afacerea, după ce s-a constatat că pub-ul se afla într-o clădire cu risc seismic ridicat. Doroftei a catalogat acel moment drept „greşeala vieţii lui”.

După ce s-a consultat cu familia, Leonard Doroftei a plecat înapoi în Canada. Iar acolo i-a sărit în ajutor Gigi Becali. Astfel, Doroftei şi-a găsit de muncă la clubul unei rude a patronului FCSB.

„Acum lucrez la un club de box care aparţine unei rude a lui Gigi Becali. Voi reveni în România într-o bună zi. La federaţie nu am fost dorit. Nu au vrut nici să fiu antrenor la lot. În sală la Nea Titi (n.r. – Titi Tudor supranumit Titi Prosop) intram cu greu”, a dezvăluit Leonard Doroftei la Radio Gold FM.

De ce nu a rămas Doroftei la Federaţia de Box

„Plecarea în Canada a fost decizie luată în familie, cu toate că mi-aş fi dorit, poate, altceva. Au decis să venim aici. Familia a decis aşa. Am avut datoria să-i urmez. Ani negri au fost în spatele deciziei şi nu m-au ajutat să-i contrazic. Dimineaţa până seara în prăvălie. Am avut o perioada şi în Federaţie. Când am spus stop nu a fost bine. Au fost mai multe etape. Nu au mers. Nu pot să fiu suparat pe ei. În general oamenii bătuţi de neveste au devenit specialişti în box şi îmi dau lecţii. Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor”, a povestit Doroftei la Radio Gold FM.

Leonard Doroftei a ajuns la profesionişti în anul 1997 şi s-a retras din box în 2004, având un palmares impresionant. 24 de meciuri, 22 de victorii, o remiză şi o înfrângere este bilanţui său.