Doar trei fotbalişti au jucat până acum la cinci turnee finale. În curând şi Lionel Messi!

Messi este unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti ai lumii, are numeroase recorduri, de exemplu are cele mai multe goluri înscrise pentru sud-americani, 80, dar şi cele mai multe reuşite din prima ligă spaniolă, pentru Barcelona, 474, şi cele mai multe pase de gol din La Liga, 192. Era normal ca şi în ce priveşte prezenţele la Cupele Mondiale să fie în top, calificarea Argentinei la evenimentul din Qatar însemnând şi prezenţa lui Leo Messi pentru a cincea oară la un turneu final. „A fost un meci foarte dificil, ne aşteptam la acest lucru. Era important pentru noi să nu pierdem şi am reuşit asta. Eu mă simt bine acum, doar că am stat mult timp pe bară şi a fost dificil să joc într-o partidă de o asemenea intensitate”, a spus Messi la finalul întâlnirii cu Brazilia, meci terminat cu 0-0, rezultat care le-a adus argentinienilor biletul pentru Cupa Mondială din 2022.





Lothar Matthäus, cel mai bun la Mondiale





Lothar Matthäus este de departe cel mai puternic fotbalist care a fost prezent la Cupa Mondială. Neamţul are cinci selecţii, fiind jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate la turneele finale, 25. În 1990, a fost căpitanul echipei care câştiga titlul mondial în Italia, jucând şi alte două finale cu naţionala Germaniei. „Am fost emoţionat, nici nu ştiam cum să reacţionez când am ridicat trofeul deasupra capului. Îmi era frică să nu fac ceva greşit, să scap Cupa pe jos”, îşi aducea aminte germanul de momentele de la sfârşitul meciului cu Argentina. Alături de el, evoluând şi ei la cinci turnee, sunt mexicanii Antonio Carbajal, ultimul său Mondial fiind în 1966, şi Rafael Márquez, care a fost pe teren la competiţiie din 1982, 1986, 1990, 1994 şi 1998. Latino-americanul care a evoluat pentru Barcelona opt sezoane era numit şi Kaiserul, fiind unul dintre cei mai buni fundaşi din lume.