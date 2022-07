Djokovici, perspective sumbre: Ce riscă dacă va refuza vaccinarea în continuare

De aceea, în prima parte a sezonului, pe lângă Australian Open, el a lipsit de la Indian Wells şi Miami, cele două întreceri de pe hard, găzduite de SUA.

Acum, după sezonul de zgură în care a putut juca unde a vrut, sârbul va rata nu doar US Open, dar şi turneul de la Cincinnati (14-21 august), unul de pregătire înainte de ultimul Grand Slam al anului. Iar perspectivele lui Nole sunt sumbre! Pentru că, la cum arată situaţia în acest moment, el ar juca următorul Grand Slam în... mai 2023! Atunci, e programat French Open (28 mai – 11 iunie). Aşadar, pe lângă US Open 2022, Novak riscă să rateze şi Australian Open 2023 (16-29 ianuarie). Pentru că, în continuare, „cangurii“ cer dovada vaccinării din partea celor care intră în ţară. În plus, Djokovici a fost expulzat din Australia în 2022, aşa că, teoretic, poate primi o interdicţie de a reveni în această ţară timp de 3 ani.

Ce-i drept, în această privinţă, lucrurile nu sunt bătute în cuie, după cum a explicat jurnalistul australian, Paul Sakkal: „Situaţia va fi evaluată, în momentul în care Djokovici va aplica pentru viză. E foarte puţin probabil ca Djokovici să fie respins din cauza expluzării sale din 2022. Eu nu cred că se va întâmpla aşa ceva“.